MS v biatlonu: Krčmář se po chybách propadl, Davidová za třicítkou

Tirill Eckhoffová přidala do své sbírky další zlatou medaili z mistrovství světa • Reuters

Markéta Davidová se jako jediná Češka kvalifikovala do nedělní stíhačky • Petr Slavík (Český biatlon)

Krčmář: pět kol a výsledkový pád

Krčmář odstartoval jako jedenáctý, ale hned na první střelecké položce udělal dvě chyby. Čistě poté zvládl jen druhou střelbu a celkem nakonec musel na pět trestných kol. V cíli si se ztrátou přes tři minuty na vítěze pohoršil o jedenáct příček a 22. místem vyrovnal české maximum ze stíhačky z loňského šampionátu v Anterselvě.

Moravec se čtyřmi chybami na střelnici skončil na 46. pozici a oproti sobotnímu závodu ve sprintu si polepšil o devět míst. Od bodované pozice mezi nejlepšími čtyřiceti závodníky dělilo českého reprezentanta dvanáct sekund. Na první místo ztratil téměř pět minut.

Jacquelin na střelnici ani jednou nezaváhal a dojel si pro druhé zlato v kariéře. Po bronzu z pátečního sprintu získal v Poklujce druhou medaili. Na druhém místě skončil se ztrátou sedmi sekund Sebastian Samuelsseon ze Švédska, třetí byl Nor Johannes Thingnes Bö.

Davidová běžela rychle, ale zase míjela

Jediná česká zástupkyně ve stíhačce Davidová na střelnici minula čtyři terče, na trati ale předvedla druhý nejlepší běžecký čas a oproti sprintu si polepšila o dvanáct příček. Nijak zvlášť ji to ale vzhledem k chybám na střelnici nepotěšilo.

„Já si nemyslím, že bych střílet neuměla. Prostě střílím špatně, ale nevím, čím to je. Snažila jsem se s tím něco dělat, ale evidentně se žádnej zázrak nestal,“ posteskla si. Díky zlepšení alespoň získala body do hodnocení Světového poháru, v němž si Eckhoffová upevnila vedení.

Norka si trať prodloužila o dva trestné okruhy, druhou Rakušanku Lisu Theresu Hauserovou ale porazila o 17,3 sekundy. Na mistrovství světa získala třetí individuální zlato v kariéře, v součtu se štafetami má na kontě už devět titulů.

Bronz uhájila ve sprintu stříbrná Anais Chevalierová-Bouchetová z Francie. Obhájkyně titulu z Anterselvy Italka Dorothea Wiererová se díky čisté střelbě probojovala z 20. místa po sprintu na čtvrtou příčku.

Mistrovství světa v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km):

1. Jacquelin (Fr.) 31:22,1 min. (0 trest. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -7,3 (0), 3. J.T. Bö (Nor.) -8,1 (2), 4. Fillon Maillet -32,5 (2), 5. Desthieux (oba Fr.) -41,9 (1), 6. Laegreid (Nor.) -57,9 (1), 7. Latypov (Rus.) -1:35,1 (2), 8. Pryma (Ukr.) -2:00,6 (3), 9. Eder (Rak.) -2:03,8 (1), 10. Rastorgujevs (Lot.) -2:12,1 (3), ...22. Krčmář -3:04,9 (5), 46. Moravec (oba ČR) -4:54,7 (4).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 797 b., 2. Laegreid 719, 3. T. Bö 625, 4. Dale (oba Nor.) 618, 5. Fillon Maillet 587, 6. Jacquelin 587, ...24. Krčmář 218, 37. Moravec 117, 76. Krupčík 7, 77. Štvrtecký 6, 85. Žemlička (všichni ČR) 2.

Ženy (10 km):

1. Eckhoffová (Nor.) 30:38,1 (2), 2. Hauserová (Rak.) -17,3 (1), 3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -33,0 (2), 4. Wiererová (It.) -45,2 (0), 5. Preussová -49,3 (2), 6. Hinzová (obě Něm.) -1:05,1 (0), 7. Pidhrušná (Ukr.) -1:13,9 (0), 8. Herrmannová (Něm.) -1:16,3 (3), 9. Röiselandová -1:26,5 (3), 10. Tandrevoldová (obě Nor.) -1:34,1 (2), ...32. Davidová (ČR) -3:18,8 (4).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 26 závodů): 1. Eckhoffová 737, 2. Röiselandová 695, 3. Öbergová (Švéd.) 675, 4. Hauserová 576, 5. Wiererová 573, 6. Preussová 564, ...12. Davidová 413, 60. Puskarčíková 40, 61. Charvátová 37, 70. Jislová (všechny ČR) 21.