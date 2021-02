Starý dobrý Krčmář. Měsíc po Covidu těsně za špicí: Stíhačka bude otevřená

Ve sprintu na mistrovství světa v Pokljuce skončil jen pětadvacet vteřin od medaile a po bezchybné střelbě figuroval na jedenáctém místě. Šlo o jeho nejlepší vystoupení v této disciplíně na světových šampionátech v kariéře. Vydařenější sprint na vrcholné akci zajel jen při stříbru na OH v Pchjongčchangu.

„Jsem rád. Jednak za to umístění a také za menší ztrátu na předek. V neděli ve stíhačce to bude otevřený závod,“ radoval se třicetiletý biatlonista v nahrávce pro český biatlonový svaz.

Byl to jiný Michal Krčmář než při středeční smíšené štafetě. Na trati dynamičtější. A při střelbě koncentrovanější. „Byl to Michal, jakého znám,“ pochvaloval si i trenér Ondřej Rybář.

Když jeho svěřenec udělal při smíšené štafetě ve stojce tři omyly, vyslovil domněnku, že možná rány na terči nedodýchal. Měsíc po prodělaném koronaviru šlo o ošidné téma. Samotný závodník to však nechtěl řešit. „Když stojím na startu, tak jsem prostě zdravý a nechtěl jsem se na to vymlouvat. Pak se to zbytečně motá v začarovaném kruhu. Navíc se nyní projevilo, že to byla jen výjimka a tyhle problémy jsem už neměl. Takže to mohlo být všechno se vším a ne jen covid,“ řekl Krčmář.

Stal se nakonec jedním ze sedmnácti závodníků, který ani jednou na střelnici nechyboval. A i když právě ve stojce nechal na své poměry trochu víc vteřin (32,5), bylo znát, že si vše tentokrát hlídal. „Štafeta mě vytrestala a byl jsem po ní na sebe naštvaný. Ani teď to sice nebyla ideální položka, nebyla rytmická, ale dával jsem si pozor. Na trati jsem se rozjel s tím, že se chci dostat do tempa a postupně se dostat do zatížení. Nechtěl jsem tu hrát druhé housle a jsem rád, jak to dopadlo. Výpadek kvůli covidu nebyl tak velký a spoléhal jsem na to, že mám z minulých let natrénováno,“ podotkl Krčmář.

Závod vyhrál Švéd Martin Ponsiluoma, pro nějž šlo vůbec o první triumf v kariéře. Druhý skončil zase Simon Desthieux, jenž se pro změnu objevil na medailovém postu poprvé v sezoně. Zatímco Norové, kteří zatím v tomto ročníku ani jednou na stupních vítězů nechyběli, ostrouhali.

Jen úřadující šampion SP Johannes Thingnes Bö skončil po dvou střeleckých omylech pátý.

„Jo, to bylo vtipné, když jsem se převlékal v šatně a byli tam Samuelsson, Hofer a Jacquelin. Bavili jsme se a říkali: Hele, a kde jsou Norové? A pak najednou přišel Johannes Dale a povídal: No, byl jsem třetí, než přijel Desthieux. Je pravda, že Johannes to bude brát možná hůř, ale ostatní kluci to celkem berou, že se to na špici prostě míchá. V tomto závodě to bylo v sekundách a každá chybička rozhodovala,“ dodal Krčmář.