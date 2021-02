Mistryně světa i otázky. Po Davidové díra, jak urychlit generační obměnu?

Češi odjíždí s Pokljuky s mistryní světa i otázkami • FOTO: Koláž iSport.cz Pokljuka, místo velkých biatlonových příběhů. A ani teď nenechala slovinská destinace české borce ve štychu. „Když vezmete zlato Markéty Davidové, nemůžete hodnotit MS jako neúspěšné,“ uznal v neděli po skončení šampionátu trenér Ondřej Rybář. Zlomilo se tu letošní čekání na medaili, možná i štafetový blok Lucie Charvátové. Rok před ZOH v Pekingu se však také zrodila řada otázek a obav. Když se zde konalo poslední MS v roce 2001, Češi tu nezískali ani jednu medaili. Před devíti lety tu ale Gabriela Koukalová odstartovala parádní kariéru. Jaká byla slovinská Pokljuka pro reprezentační biatlonisty nyní? Tak napůl. Stvořila po čtyřech letech další českou mistryni světa. Rovněž však ukázala, že je někde třeba hodně zabrat.

Zlatá Davidová: top zbraň na ZOH Stala se českým highlightem tohoto šampionátu. „Je to biatlonistka budoucnosti,“ nazval Markétu Davidovou oficiální web soutěže po parádním zlatu z vytrvalostního závodu. Vedle toho, že 24letá bojovnice navázala na čtyři roky starý triumf Gabriely Koukalové, nechala též zazářit svůj obří potenciál do budoucna. Hlavně na příští olympiádu! „Bude ještě lepší. Počítejte s tím,“ ujistil kouč Egil Gjelland. „Je fajn vidět, že máte následovníka,“ přidala se Koukalová. Navíc výkonnostní křivka Davidové stále stoupá a evidentní je i zlepšení v rychlosti a přesnosti střelby. Z posledních třech závodů měla úspěšnost 96 %! Je tou nejlepší českou zprávou z Pokljuky. A druhou pak je usazení Lucie Charvátové v roli finišmanky ženských štafet bez trestného kola. Davidová je mistryní světa! Na střelnici ani jednou nechybovala

Po královně ale díra... K nejhorším obavám sice nedošlo – s nulou na kontě jako Italové čeští biatlonisté z MS neodjíždí. „Když máte titul mistra světa, nemůžete šampionát hodnotit jako neúspěšný,“ řekl trenér Ondřej Rybář. Zároveň však ostře varoval: „Je tu řada výsledků, s nimiž nemůžeme být spokojení.“ Vedle Davidové by ještě sneslo přísné měřítko 11. místo Michala Krčmáře ze sprintu (měsíc po prodělaném covidu) a Ondřeje Moravce z vytrvalostního závodu, ale za nimi už je velká propast. „Hlavně nejsme šťastní z umístění štafet,“ uvádí Rybář. Ty jen podtrhly současný problém. Časy, kdy byl český tým medailovou saní s více hlavami, jsou pryč. V úzké špičce je Davidová osamocena.

Jak urychlit generační obměnu? „Generace Soči“ se rozplývá. Z medailových borců zůstal jen Ondřej Moravec – a i on za pár týdnů po Novém Městě na Moravě odejde. Téma omlazení je na stole od ZOH 2018 a vzorem zase Švédi… Jenže za rok by měly být další Hry a je znát, že stoprocentní to stále není. „Tohle se nedá provést hned. Stárnutí nebo nabírání zkušeností neurychlíte. Je třeba odvést tréninkovou práci,“ upozornil Rybář. U mužů se Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig nebo Tomáš Mikyska s A-týmem ještě sžívají, u žen pak za trápící se Evou Puskarčíkovou najdete ještě méně jmen. „Zde to je do budoucna ještě složitější. Nejsme jako Norové nebo Francouzi, kteří si mohou v každém ročníku vybrat několik silných nadějí. Musíme čekat,“ přiznává Rybář. O to větším darem je rozlet 24leté Davidové.

Jak vzkřísit Štvrteckého? Právě on měl být jedním z těch, kteří měli generační obměnu táhnout. Být jejím symbolem. Jenže v této sezoně se talentovaný Jakub Štvrtecký zle hledá. A hlavně se utápí ve střelbě vestoje – z ní má úspěšnost pouze 56,3 %. Trápení nezlomil ani na MS: „Je perspektivní a měl by doplnit základní tým. Jenže to nejde lusknutím prstu,“ uvedl Rybář. „Dělá hodně chyb ve střelbě, tlačí na sebe, ale v žádném případě ho nezatracujeme,“ zastal se ho kouč. Po minulé sezoně, kdy nasbíral 68 bodů, zůstává nyní jen na šesti. „Možná všichni, včetně něho, čekali, že bude jezdit do deseti, ale tak to není. Nemyslím si, že by neuměl střílet, ale musí si to srovnat v hlavě. Věřím, že bude z těch, o které se bude moci biatlon opřít, ale nebude to letos a možná ani příští rok. Na druhou stranu se však ukáže, jakou mají ti lidé vůli a jak budou vytrvalí,“ doplnil Rybář.

Konec MS pomalý. Co lyže? Bylo to vidět na první pohled. Celý víkend, jak ve štafetách, tak v masácích, to Čechům nejezdilo. Vrcholem bylo, když Norka Tiril Eckhoffová dojela v neděli s třemi chybami třetí a jinak běžecky srovnatelná Markéta Davidová se dvěma omyly třináctá. Místo medailového útoku na závěr si jen asistent Jiří Holubec v sobotu povzdechl: „Nesešly se lyže.“ Načež Rybář v neděli doplnil: „Je v tom řada detailů. Máza nebo i materiál, ke kterému se dostaneme.“ Sportovní ředitel tím poukázal i na značku lyží. „Subjektivně řeknu, že Simonová nebo Röiselandová, které jely na stejné značce, měly rovněž problémy. V jiných závodech je však zase tahle značka super, záleží na podmínkách. I tohle je o hledání nových cest, a i když jsme daleko za nejlepšími, musíme se snažit dotáhnout,“ tvrdil Rybář.

Norsko vládne, ale Bö ne Královnou tohoto šampionátu se stala s bilancí 4-1-1 Tiril Eckhoffová. U mužů v neděli završil jízdu za čtyřmi zlatými objev této sezony Sturla Holm Laegreid. „Neskutečné,“ radoval se. Bez individuální zlaté medaile naopak zůstal jeho krajan a fenomén Johannes Thingnes Bö. Ten uzmul jen bronz ze stíhacího závodu. „Johannes měl výpadky v tréninku a to se nasčítá. MS je v průběhu sezony, a i když měl na trati síly, může to být i o sebedůvěře na střelnici. Když naopak víte, že to není ono, rozebere vás to. Psychika je v tomhle důležitá,“ dodal Rybář. Diskutovaná pak byla ještě jedna věc. Před šampionátem vyměnil Nor zbraň – a nevyplatilo se mu to.

MS v číslech Medailoví lídři MS Tiril Eckhoffová (Norsko) 4-1-1 Sturla Holm Laegreid (Norsko) 4-0-0 Johannes Thingnes Bö (Norsko) 2-1-1 Sebastian Samuelsson (Švédsko) 0-2-2 Lisa Theresa Hauserová (Rakousko) 1-2-0 Martin Ponsiluoma (Švédsko) 1-1-1 Ingrid Landmark Tandrevoldová (Norsko) 1-1-1 Hanna Öbergová (Švédsko) 0-1-2 Pořadí zemí v počtu medailí 1. Norsko 14 (7-3-4) 2. Francie 7 (2-2-3) 3. Švédsko 6 (1-3-2) 4. Rakousko 3 (1-2-0) 5. Německo 2 (0-2-0) 6. Česko 1 (1-0-0) 7. RBU 1 (0-0-1) Ukrajina 1 (0-0-1) Bělorusko 1 (0-0-1) Česká medaile na MS 1. místo ve vytrvalostním závodě žen (Markéta Davidová) Česká bilance na MS 2021 1-0-0 2020 0-0-2 2019 0-0-0 2017 1-2-1 2016 0-0-0 2015 1-2-1