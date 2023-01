Rybář před MS v biatlonu: Václavík si řekl o místo. Jak se chystá Davidová?

Rozšířené stupně vítězů, ale také občasné střelecké výpadky. Taková byla druhá část sezony nejlepších českých biatlonistů. Markéta Davidová, Michal Krčmář a jejich kolegové už se připravují na mistrovství světa, které odstartuje smíšenou štafetou v Oberhofu 8. února . Česká hvězda si potřebuje připomenout střeleckou sebedůvěru. „Věřím, že šlo jen o drobné zaváhání, to se dá dát do kupy,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář. Naznačil už také, kdo doplní tým pro MS.

Vrcholem této sezony je mistrovství světa v německém Oberhofu. Jistou účast na něm z českých biatlonistů mají z žen Markéta Davidová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Lucie Charvátová. Mužský tým budou tvořit Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Tomáš Mikyska a Jonáš Mareček.

Pro mnohé závodníky je však stěžejní také mistrovství Evropy. Na něm se totiž bojuje o zbylé páté místo v obou týmech. „Adam Václavík si o něj svými výkony jednoznačně řekl,“ prohlásil Ondřej Rybář. U žen ale bylo rozhodování náročnější.

Biatlonisté mají za sebou druhou část sezony Světového poháru. Jak jste s ní spokojený?

„Spokojení asi nikdy úplně být nemůžeme. Samozřejmě jsou tam výsledky, které nás potěšily, ale i ty, které ne. Výkony určitě nasvědčují, že na MS nejedeme jen tak pro nic za nic, že tam máme svá želízka v ohni. Ale je tam spousta věcí, které nevyřešíme mávnutím proutku, to je to, co nás dlouhodoběji trápí. Pokud chceme silný tým, potřebujeme k tomu mít minimálně čtyři lidi. A to nás dál čeká, budovat a budovat.“

Markéta Davidová potvrdila, že už nějakou dobu patří do světové špičky, a svým způsobem se tam vrátil i Michal Krčmář. To jsou dobré zprávy, že?

„Jsou to dva závodníci, kteří momentálně český biatlon táhnou. Markéta do světové špičky určitě patří, každý si všiml, jak velký kus práce udělala v rychlosti střelby. To, že teď v závěru malinko bojovala s ležkou