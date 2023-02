Oberhof? Sprosté slovo, vzpomíná Puskarčíková na dějiště letošního MS

Je to místo, kde ve Světovém poháru debutovala. S ženskou štafetou tady získala několik medailí a jednou i v závodu s hromadným startem brala bronz. Přesto slova chvály od bývalé reprezentantky Evy Puskarčíkové k Oberhofu, dějišti letošního mistrovství světa, moc neuslyšíte.

„Pro spoustu závodníků je Oberhof skoro jako sprosté slovo. A není se čemu divit. Mlha, déšť, vítr, někdy dost špinavá ledovatá trať, to vše k tomu docela nabádá,“ vykládá Puskarčíková s úsměvem ve videu pro web iSport.cz.

„Musím ale říct, že Oberhof mě párkrát také mile překvapil,“ dodává bývalá biatlonistka, snad s myšlenkou právě na úspěchy, které v Německu slavila. „Myslím, že přežít zdejší mistrovství světa bude docela výzva,“ směje se.

Při rozboru jednotlivých aspektů zdejšího závodiště se tradičně zaměřuje na dva hlavní aspekty. „Na trati bych zmínila dlouhý náročný stoupák, který je hned za střelnicí. Je to strašně dlouhý a těžký kopec, je hodně nepříjemný,“ vybaví si hned Puskarčíková.

A přidá ještě jednu „fintu“ závodníků. „Za zmínění stojí ještě i hrozně dlouhá rovina, příjezd na stadion a na střelnici, kde můžeme vidět, že pokud to jde, závodníci se snaží hodně taktizovat. A pokud mají šanci, že se za někoho zavěsí. Tohle je přesně to nejlepší místo, kde to udělat. Protože tam nechcete bojovat proti větru. A můžete tím ušetřit spousty sil.“

Už po letní přípravě, když trenéři hodnotili, co vše stihli, zmiňovali také tréninky v Oberhofu, konkrétně na zdejší střelnici. Českým mužům se příliš nepoštěstilo toho moc nastřílet na té hlavní kvůli tomu, že zde probíhala rekonstrukce právě kvůli mistrovství světa. Puskarčíková přibližuje, proč po tréninku na střelnici v Oberhofu toužili.

„Přišlo mi, že to byla vždycky spíš loterie. Byl tam nárazový vítr, většinou jsme říkali, že nezbývá než se při příjezdu na ni modlit, aby pánbůh stál při nás.“