České zbraně pro MS v biatlonu a jejich forma: Davidová obhajuje, Krčmář ožil

V minulé sezoně byla ještě juniorka, teď už se naplno zapracovává do Světového poháru. Start tohoto ročníku SP nebyl v jejím podání nejlepší, během Vánoc se ale srovnala, odpočinula si a v Pokljuce už to bylo o něčem jiném. Stále je však třeba brát v potaz, že jde o velmi mladou závodnici, u které může ještě chvíli trvat, než se dotáhne na světovou špičku. Může ale překvapit.

Už před pár lety se o něm mluvilo jako o velkém českém talentu. Čtyřiadvacetiletý závodník se ale stále hledá, především pak ve střelbě, na které pracuje s trenérem Mattem Emmonsem. Jak ale všichni říkají, chce to ještě čas. Až nastane, měl by být oporou Michala Krčmáře, na kterém momentálně leží největší pozornost, pokud jde o muže.

Jonáš Mareček

Věkem spadá ještě stále do juniorské kategorie, ve Světovém poháru tak zatím spíš sbírá zkušenosti, které by měl zúročit za pár let. Stejně jako Mikyska se i on bude na šampionátu v Oberhofu spíš rozkoukávat. Oba mladíci však už ukázali, že dokážou být platnými členy mužské štafety.

Pořadí v SP: 75. místo

Úspěšnost střelby celkem: 86 %

Střelba vleže: 86 %

Střelba vestoje: 86 %

Rychlost střelby (v sekundách): 28,1 (vleže 30, vestoje 26)

Rychlost běhu (oproti průměru start. pole): +2 %

Nejlepší individuální výsledky v SP: 33. místo sprint (Pokljuka), 43. místo vytrvalostní závod (Kontiolahti)