Rozptýlení Davidové: Kurz, hry v týmu i úklid. Chystá se na knihu o Böových

Biatlonisty vidí fanoušek hlavně při samotných závodech, případně pak pokud je sleduje na sociálních sítích. Co ale dělají, když mají chvíli volna na soustředěních či mezi závody? Krátce před začátkem mistrovství světa v Oberhofu prozradila Markéta Davidová její recept na odreagování. Co že to je? Třeba kurz fyzioterapie koní, ale chystá se i na knihu o hvězdných norských bratrech Böových.

Na mistrovství světa půjde Markéta Davidová za obhajobou titulu ve vytrvalostním závodu. Co ale kromě tréninků či závodů a jídla zaplňuje její dny během sezony? Česká jednička deníku Sport a webu iSport.cz přiblížila, jak se ona i další Češi baví. „Hrajeme hry, i když Activity se nám někde ztratily.“ Kdo vyhrává a proč na soustředění vzala vysavač do ruky?

Můžete na úvod přiblížit jak vypadá váš závodní den, třeba když je start odpoledne, jako bude při úvodní smíšené štafetě?

„Většinou se snažím vstávat trochu později, abych byla v devět nebo lehce po deváté na snídani. Pak se chodím proběhnout, trošku se rozcvičit, udělám drobné posilování. Pak jdeme většinou okolo dvanácté, půl dvanácté na oběd. Následuje nástřel, testování lyží, rozjetí a tradiční předzávodní věci. Večer masáž, protáhnutí. Občas když je prostor nebo není úplně pozdě, tak si dám večer ještě procházku nebo nějaký proklus. Takové regenerační aktivity.“

Myslet jen na biatlon nejde, z toho by se člověk brzy zbláznil. Co zaručeně, v pozitivním slova smyslu, rozptýlí vaše myšlenky, když jste na soustředění nebo na závodech?

„Tím, že už nemám školu, to už není jen jedna jediná věc. Různě to střídám, takže si třeba čtu knížku, koukám na seriály. Teď jsem si koupila i jeden kurz, takže se věnuju studiu. Jinak je to podle toho, co se naskytne. Občas hrajeme společenské hry.“

O jaký kurz jde?

„Je to zahraniční kurz týkající se v podstatě fyzia koní. Je to takový předkurz, na který navazuje další, který už je prezenčně. Tohle je příprava na to a je to v angličtině.“

Takže se chcete koním věnovat ještě víc, než je jen základní péče a ježdění?

„Mě by fyzio zvířat moc bavilo. U nás na to bohužel není škola. Nebo je jedna střední a samozřejmě lidi z veteriny jsou na tuhle práci kvalifikovaní. Ale v zahraničí fungují i vyloženě obory fyzioterapie zvířat. Není to studium na dlouhou dobu, jsou to kurzy, ale myslím, že je to jedna z věcí, která mě k tomu může posunout.“

Baví vás to hodně?

(usměje se) „Baví mě to, ale samozřejmě je to teď spousta latiny, kostí a svalů. Takže to člověka baví, ale občas na to není úplně ta disciplína.“

Zmiňovala jste knížky. Co jste naposledy četla nebo co máte rozečtené?

„Teď jsem četla knížky od Markéty Lukáškové, která má podcast o dějinách, historii a vydala knížku: Co vás v dějáku nenaučili. A dostala jsem také tu, kterou napsali bráchové Böové, ale nemám ji přímo od nich.“

„Je to různé. Eliška Václavíková měla Dobble, s Luckou Charvátovou zase občas hrajeme Scrabble. Nebo jsme teď párkrát hráli Město, jméno, věc. Dřív jsme vozili Activity, ale ty se nám nějak ztratily, nikdo neví, kde jsou.“

V jednom rozhovoru jste také zmínila, že jste se pustila do studia španělštiny, tak jak jste s ní pokročila?

(směje se) „Teď jsem měla trošku pauzu. Mám jen Duolingo, takže to není žádné velké studium. Spíš to bylo pro zabavení. To jsem dělala hlavně v létě, v zimě jsem na to neměla úplně chuť a čas. Ale myslím, že nic zásadního neumím. Řekla bych, že to je taky spíš taková hra.“

O co konkrétně jde?

„Je to aplikace na jazyky. Můžete si tam vybrat jakýkoliv jazyk. Člověk se tam posouvá z nějakých levelů, od jednoduchého přes složitější. Ale spíš se tam učí fráze typu: Autobus odjíždí v tolik a tolik, nebo co potřebujete na letišti. Myslím, že kdybych se tomu chtěla opravdu věnovat, musela bych zvolit jinou formu.“

Během soustředění před sezonou byl na Instagramu Českého biatlonu také příspěvek, kdy jste vzala do ruky vysavač a uklízela společné prostory. To je běžné, nebo šlo spíš o legraci?

„Ne, to bylo vážně. Ono když dvacet lidí žije deset dní ve stejné budově, tak tam vzniká docela nepořádek. Dřív jsme třeba mívali i služby v kuchyni. Takže když je potřeba někde pomoct, nemáme s tím problém. Teď jsme třeba loupali brambory, pomáhali jsme s pečením. Tady v tomto případě už jsem se tam na to nemohla koukat, tak jsem vzala vysavač. Ale snažíme se v tom nějak střídat, nedělá to jeden člověk. Když je taková koncentrace lidí na malém místě po dlouhou dobu, je zkrátka potřeba občas uklízet.“

Čím se budete snažit odreagovat na MS?

„Mám s sebou knížku, kurz a myslím, že i nějaké seriály nebo film padnou. A třeba v Anterselvě jsme hráli i nějaké hry. Záleží na tom, jaká je atmosféra v týmu.“

Kdo nejvíc vyhrává?

„Adam Václavík a dost ho dohání Michal (Krčmář). Většinou je to jen jejich souboj a my jsme takové křoví.“