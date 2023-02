Boj o medaile, pak propad. Češky musely na trestná kola, skončily sedmé

Také v ženském podání se fanoušci biatlonu dočkali bláznivé štafety. Opět byla k vidění spousta netrefených ran na střelnici, a to přitom ženy neměly tak obtížné větrné podmínky jako muži. Zlato vyfoukly domácím Němkám Italky. Česká štafeta si připsala tři trestná kola a Lucie Charvátová ji dovezla do cíle na sedmém místě. Jak se závod pro kvartet Voborníková, Vinklárková, Davidová a Charvátová vyvíjel?

Tereza Voborníková štafetu dobře rozjela. Při střelbě vleže sice poslední ranou minula, ovšem hned dobila. Na tuto položku přijížděla na 9. místě, když jí tato střelba zabrala 33,4 sekundy. Vestoje to bylo ale výrazně lepší. Tady česká naděje vyšvihla čistou a také rychlou položku, za 26,6 sekundy.

Ze střelnice odjížděla čtvrtá se ztrátou dvou sekund na třetí Němku Voigtovou, kterou ale po chvíli na trati předjela. Jela parádně, brzy se dostala na druhé místo v kontaktu s vedoucí Švédkou Linn Perssonovou. Tereze Vinklárkové předávala na 2. příčce se ztrátou půl sekundy.

„Mám docela radost, že se mi jelo zase dobře, jako ten minulý týden. Že to zase šlo a dokázala jsem to předat v kontaktu,“ hovořila spokojeně Voborníková v rozhovoru pro ČT sport.

Spokojená byla také s ‚ležkou‘. „Měla jsem z ní hrozný strach, protože jsem měla hrozně špatný nástřel. Byla jsem z toho nesvá, nevěděla jsem co čekat. Až mi spadla poslední rána, tak se mi vcelku ulevilo, že to bylo jenom za jedna. Ale oproti klukům se to vcelku uklidnilo a podmínky jsou docela dobré,“ přiblížila, jak to vypadalo s větrem.

Vinklárková, která na šampionát přijela až v jeho průběhu jako náhradnice, byla na trati pomalejší. Poprvé na střelnici přijížděla jako šestá, jednou chybovala a musela dvakrát dobíjet. Odjížděla na stejné pozici.

Na střelbu vestoje dorazila sedmá, ale odstřílela čistě a vytáhla to o příčku výš. V posledním kole se běžecky zmáčkla a předávala Davidové šestá se ztrátou 1:05 minuty. „Snažila jsem se držet Švédky, protože mi nic nezbývalo. Je to štafeta, kde musíte dovézt co nejmenší ztrátu,“ popisovala pak Vinklárková.

Při střelbě potvrdila slova Voborníkové, že v ženském závodu nefoukalo tolik, jako mužům. „Větru jsem si nebyla vědoma, neměla jsem s tím problémy. Na ležce myslím, že to byla spíš moje chyba, na stojce jsem byla v takovém rozpoložení, že si nepamatuju vůbec nic, což myslím, že je dobře,“ usmála se.

Davidová se na běžkách posunula, navíc vleže neminula a bylo z toho průběžné čtvrté místo. Tuto střelbu zvládla česká jednička za 29,3 sekundy. Jenže potíže přišly vestoje, kde Češka netrefila dva terče a dobíjení se jí také nepodařilo, jak by chtěla a musela na jedno trestné kolo.

Na trati ale Davidová předvedla výkon, se kterým mohla tentokrát být spokojená, předávala na čtvrtém místě.

„Po běžecké stránce mám asi lepší pocit, ale bohužel jsem tam nechala jedno trestné, což si já nemůžu dovolit, to mě mrzí,“ hodnotila Davidová.

Lucie Charvátová se před první střeleckou položkou propadla na 5. příčku, kterou kvůli dvěma trestným kolům neudržela a propadla se na 8. místo. Vestoje musela sice využít všechny tři náhradní náboje, ale tentokrát to stačilo a Češka nemusela na trestné kolo.

Po střelbě se sice posunula na sedmé místo, ale jen desetinu sekundy před Švýcarku Häckiovou-Grossovou, která musela na jeden trestný okruh.