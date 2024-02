Krčmář smeknul: Jinde bychom už byli na kolečkových lyžích

Jaký to byl dnes pro vás závod?

„Myslím si, že jsem to měl pod kontrolou. Taktika nebyla špatně zvolená, postupně jsem se posouval. Před poslední stojkou se mně přibližovaly i přední pozice. Tam jsem udělal dvě chyby. Ta pátá rána mě mrzí, to jsem nečekal. Ta mě přišla, že to byl zásah. Ale stalo se. Na kdyby se ve sportu nehraje. Naštěstí mě to ve finále nestálo tolik pozic dozadu. Můžu litovat, že jsem se neposunul dopředu, ale nepropadl jsem se dozadu. Když už ta dvojka měla přijít, asi přišla v dobrý moment. Kdyby to přišlo v jiném závodě, bolelo by to mnohem víc.“

Jak se vám závodilo v neustálém drobném dešti?

„To více méně nevnímáme, to v závodě nehraje žádnou roli. Musím smeknout před organizátory. Co se tady děje za podmínky, a jak jsou neskuteční a dávají trať furt do kupy, že se na ni dá závodit. Je široká, je tvrdá. Před nimi smekám. Včera jsem i psal klukům, co tady jezdí v rolbách, že jim moc děkujeme. Upřímně, na rovinu říkám, kdyby byl za těchto podmínek šampionát kdekoli jinde, tak dneska už jsme na kolečkových lyžích. Fakt klobouk dolů! Já si toho vážím, že můžeme furt závodit, i když žádné hezké podívání na tu podmínku tu není.“

Kvůli mokrému počasí se pro dnešní závod i měnila trať, bylo to znát?

„Musím říct, že dneska z těch tří závodů byla ta podmínka nejtvrdší, nejlepší. Trať je sice špinavá, nevypadá moc vábně, ale zase dneska byla opravdu nejpevnější, závod byl o dost příjemnější než včerejší sprint, i co se týče fyzických sil. Takže v tomhle ohledu dneska dobré závodění.“

Potěšily vás dva víkendové výkony po nevydařeném úvodu MS ve smíšené štafetě?

„Jo… Já si tady nebudu hrát alibi, že chodím a plácám se po prsou s devatenáctým a osmnáctým místem. Potom, co jsem ve své kariéře zajel, dokázal, to určitě není o tom, že bych to nosil na ramenou. Ale na druhou stranu, furt to jsou výsledky do dvacítky, myslím, že to má velkou kvalitu. Moje fyzická připravenost není vůbec špatná. Včera jsem měl osmnáctý běžák, kdy Norové a Francouzi byli odskočení s těmi lyžemi. Myslím, že připravený jsem dobře.“

Jen ta střelba…

„Trošku se trápím na střelnici, časově tam nechávám vteřinky. Máme před sebou druhý týden, mám teď dva dny na to, abych zkusil třeba trošičku něco udělat, ukrojit pár vteřin hlavně v té ležce. Myslím, že stojky jsou OK, tam to tlačit dopředu nemusím. Cítím to pozitivně a slibuju, že budu bojovat o to, abych ještě zajel lepší výsledek, než jsou tyhle dva.“

Na vytrvalostní závod, který vás čeká v úterý jste se vždycky dokázal zkoncentrovat…

„Jo, ale nemůžu se tím nechat svázat. Vytrvalostní tady bude složitý. Trať je náročná, je to dvacítka. Ve třetí, čtvrté položce už lidem budou docházet síly a chyby budou přicházet hlavně z únavy. Na tohle se chci hodně připravit. Bude to chtít dobře rozvrhnout síly na ten závod, takticky to dobře pojmout a uvidíme, co to dá.“

Co říkáte na další z mnoha vítěztsví Joannese Thingnese Bö potom, co byl po těsném druhém místu v sobotním sprintu trochu kyselý?

„S jeho kvalitou, s jeho připraveností, on to má takhle nastavené. To je člověk, který je nastavený jenom na ta první místa. Já mu to ve finále přeju. Já mám lidi, kteří překonávají rekordy, boří historické milníky. On je má před sebou, já mu to jenom přeju.“

Ulevilo se vám, že jsou lepší vyhlídky k masáku?

„Je to další závod na domácí půdě navíc. Spíš před tím sprintem to ve mně bylo, protože jsem chtěl dobře založit, aby základ byl dobrý. Pak se z toho odvíjí ta stíhačka. Uvidíme, ještě tam je ten individuál. Po té smíšené štafetě jsem se opravdu vrátil k úplným základům. Hlavně musím pracovat sám se sebou. Já tady rozhodně nejsem v laufu, že bych jel na vlně, ale každá rána, každý můj zásah je hodně odpracovaný. Můžu říct, že na lyžích se necítím úplně špatně, že tu sílu mám, tak na střelnici teď forma není. Musím si to odpracovat, ale tak to někdy je.“