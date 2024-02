Švédové jsou už otrávení z nadvlády Norů: Buď vyhraju, nebo budu sedmý...

Zlato ze sprintu bral Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Bö byl druhý, ve stíhačce si pozice prohodili. Jen Vetle Sjaastad Christiansen zůstal na svém (bronzovém).

Už na ceremoniálu, kterého se účastní nejlepší šestice závodu, bylo vidět při norské hymně, jak tam Švéd Sebastian Samuelsson ani nechce být.

„Na květinovém ceremoniálu jsem byl už dvakrát. A bylo to tam plné Norů. Vlastně mi připadá jako trest tam stát. Takže příště buď vyhraju, nebo budu sedmý,“ prohlásil trochu zatrpkle vítěz hromadného závodu na loňském MS v Oberhofu.

Jak žije MS v biatlonu? Trdelníky, revivaly a až absurdně pozitivní atmosféra Video se připravuje ...

Michal Krčmář už o norské nadvládě mluví jen s úsměvem. „Když jsem si volal s Ondrou Moravcem před mistrovstvím světa, tak jsem mu říkal, že se může stát, že porazíš zbytek světa, ale bude před tebou šest Norů, takže budeš sedmej. Takhle to je, nevidím v tom nic jiného, než že jsou dobře připravení. Já to beru motivačně tak, že se jim snažíme co nejvíc přiblížit a když někdy bude možnost, tak je třeba i porazit,“ prohlásila česká mužská jednička.

Zároveň Krčmář vysvětlil, proč právě Švédové nastalou situaci snáší tak špatně. „Tam je to dané historicky, že Švédsko a Norsko se popichují. Spoustu přestřelek vidíme už před sezonou, během ní, po ní. Ale myslím, že když se potkají, je to mnohem víc uvolněné, v pohodě, než se může zdát.“

Nepopichují se jen závodníci, ale i lidé kolem nich a televizní experti. Třeba švédský trenér mužů Johannes Lukas se nechal v médiích slyšet, že z dominance Norů nejsou vyloženě otrávení, ale trochu unavení. „Je to špatné pro sport, na tom se asi všichni shodneme,“ prohlásil.

Načež mu expert norské televize NRK Ola Lunde vzkázal: „Tak jeďte domů a trénujte!“

Zda víc potrénovali během pro muže dvou nezávodních dnů, se ukáže ve středu. Na řadě je, stejně jako v úterý u žen, vytrvalostní závod, ve kterém je stěžejní střelba. Na posledním šampionátu jej ovládl Johannes Bö, nejlepším Švédem byl Samuelsson na třetím místě. Krčmář bral osmou příčku. V minulosti dokázali čeští muži v této disciplíně vybojovat i medaile. Ondřej Moravec měl v roce 2017 stříbro, o dva roky dřív bronz. Ten získal i Jaroslav Soukup v roce 2012. A Roman Dostál v Hochfilzenu 2005 dokonce vyhrál.