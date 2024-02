Rychlé lyže? Norové volali zázračnému muži, mají tři mašiny v kamionu

Všichni mají na startu samé nuly, ale nakonec vyhrají Francouzi, nebo Norové. Jedním z důvodů aktuální biatlonové reality jsou výkony jejich servisních týmů.

„Tyhle dva státy jsou odskočené. Je to fakt, musíme pracovat, abychom se jim co nejvíc dorovnali,“ řekl reprezentant Michal Krčmář po sobotním sprintu, v němž Norové zabrali kompletní stupně vítězů.

Páteční ženský sprint zase ovládly tři Francouzky. V nedělní stíhačce nechaly zlatá Julia Simonová s bronzovou Justine Braisaz-Bouchetovou aspoň stříbro Italce Lise Vittozziové. Mezi muži se zase udrželi vepředu tři Norové, jen si vyměnili pořadí a místo Sturly Holma Laegreida vyhrál Johannes Thingnes Bö.

„Já jsem dneska měla docela přímý kontakt, zase jsem všechna čtyři kola jela s Francouzkou a Norkou. A znát to je. Ale ono je to znát celou sezonu, nejen tady,“ líčila Markéta Davidová po stíhačce.

V Novém Městě na Moravě se koná první mistrovství světa v éře bez zakázaných fluorových vosků. Na Vysočině se sice zelenají stráně, ale závody se jezdí díky obrovskému úsilí pořadatelů i zásobám ve sněhových zásobnících. Borci se musí poprat s těžkým, mokrým sněhem. Právě na takovéhle podmínky by přitom fluorové vosky pasovaly. Norové a Francouzi v nich zatím září.

„Prostě něco našli. Co vím, tak Norové tady mají v kamionu tři mašiny. Asi přišli na něco, co jim tady funguje pro tenhle typ sněhu. Podmínka je tady furt stejná,“ míní bývalý reprezentant Ondřej Moravec. „Co se týče mazání, jak se zakázal fluor, je to jiné. V sezoně to nebylo nijak extrémní. Tady to vypadá, že se jim podařilo najít něco dobrého. Ale Norkám ani to nepomohlo, to je biatlon.“

Norové nezačali šampionát ideálně, ve středeční smíšené štafetě měli rychlejší lyže Francouzi, kteří sebrali první zlato. A v Norsku to vzbudilo pobouření. Národ, který má přístup k nejlepšímu materiálu, si na své technologické převaze zakládá.

„Nemyslím si, že se moc vyspali,“ řekl Johannes Thingnes Bö pro NRK.

„Bylo to frustrující,“ připustil Dahl Fenre. „Dnes jsme ale přišli s něčím chytrým. Mluvili jsme s pár starými mazáky. Vyřídili jsme pár telefonů a zafungovalo to.“

Jak žije MS v biatlonu? Trdelníky, revivaly a až absurdně pozitivní atmosféra Video se připravuje ...

Šéf norského servisu přitom svůj zdroj neprozradil. Jen naznačil, že šlo o experta mimo Norsko, údajně ze střední Evropy.

„Jsou to lidi, kteří pracují ve voskařském průmyslu, ale i lidé, kteří s ním nemají vůbec nic společného, pracují v automobilovém průmyslu nebo i jinde,“ vysvětloval Dahl Fenre. „V tomhle případě nám ta osoba velmi pomohla. Je to úplně tajný chemik. Víc neřeknu, protože nechci, aby mu ještě někdo volal.“

Na norskou převahu všechny ostatní týmy kromě Francouzů mohou jen koukat.

„Nevím, co tady Norové vytáhli na ty lyže. Je to škoda, taková dominance…“ povzdechl si Zdeněk Vítek, jeden svazových trenérů.

Češi v úvodní smíšené štafetě s mazáním zariskovali, vosk se jim sjel, což je v konci závodu zpomalilo.

„Je víc vidět, jak je to bez fluorů, že když je takováhle podmínka, tak se lyže prostě zpomalují. Znát to prostě je. Ona trať taky není úplně skvělá, když do toho týden prší, tak to je prostě mokré,“ hodnotila lakonicky Davidová po stíhacím závodě.

Český tým se ale ani v obtížných podmínkách nevzdává. Michal Krčmář si po stíhačce své lyže velmi pochvaloval.

„Bylo to mnohem víc konkurenceschopné. Kdyby to byl včerejší závod, je to mnohem veselejší a pozice je jiná. Je to závod od závodu,“ řekl Krčmář. „Nemyslím si, že to je v materiálu. Je to spíš o tom, že v tom fluoru se pořád hledají nějaké varianty. Kluci v kamionu taky zkouší, vymýšlí, pracují ve dne v noci, přemýšlí nad tím. Je vidět, že dneska udělali krok dopředu, že ty lyže byly o kus lepší.“

V nedělní stíhačce si Norové špičkové běžecké časy udrželi až do konce. Tarjei Bö sice z boje o medaile v závěru vypadnul, jenže ne kvůli lyžím, po třech nulách ho poslední stojka vytrestala čtyřmi chybami. Norové potvrzují svou technickou výjimečnost a ve výsledcích je to znát. Právě něčeho takového se před šampionátem obával legendární Ole Einar Björndalen.

„Francouzi se chytli od začátku, Norové se hledali první závody, mix i holčičí sprint to nebylo úplně ono. Ale od té doby mají lyže fantastické,“ řekl Krčmář s tím, že kromě Norů a Francouzů český servis s ostatními soupeří na úrovni. „Podívejte se, jak Němci celou sezonu řádili, a najednou jsou na rovině s námi. Já tady s nimi jezdím, nemám vůbec problém akceptovat jejich tempo. Jezdí se mnou Giacomel, který mi ujížděl v Oberhofu, v Ruhpoldingu. Medaile jsou neskutečně vysoko, ty jsou pro ty Nory asi ložené. Ale kolem desítky je nás třicet, pětatřicet kluků, kteří o to chtějí bojovat a můžou se tam podívat.“