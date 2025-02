Senzace na MS! Baristu, který o biatlon zavadil na internetu, porazil jen Bö

Že závodník změní zemi, kterou v biatlonu reprezentuje, není zase takový div. Většinou jsou důvody dva. Může jít o závodníka z biatlonové velmoci, který se do reprezentace neprodere, tak jde o level níž. Takový případ je třeba Florent Claude. Francouz, který má mezi galskými kohouty na MS dokonce bratra Fabiena, sám Florent ale reprezentuje Belgii.

Druhým příkladem je Jakov Fak. Ten dokonce ještě získal v barvách rodného Chorvatska bronz na MS 2009 ve vytrvalostním závodě a olympijský bronz ve Vancouveru 2010 ze sprintu. Pak šel za lepšími podmínkami do Slovinska a dodnes je tento veterán z Rijeky slovinskou jedničkou.

Wright je podobný případ jako Fak. Do Světového poháru vlétl v barvách Nového Zélandu, kde se narodil. Biatlonově exotickou zemi reprezentoval dokonce na MS 2021 a 2023. Na olympiádě v Pekingu 2022 se stal historicky druhým Novozélanďanem, který pod pěti kruhy v biatlonu závodil. Jako dvacetiletý zajíc tenkrát v individuálu obsadil slušné 32. místo.

Stal se pro mnohé úkazem v zemi, která spíše holduje ragby, kriketu, fotbalu či basketbalu. „Ani nevím, kdy mě biatlon uchvátil. Vždycky jsem rád běhal, jezdil na kole a prostě se hýbal,“ řekl v době, kdy se konala čínská olympiáda. Zároveň přiznal, že si přes prázdniny vydělával jako barista, protože jej biatlon pod novozélandskou zástavou plnohodnotně neuživil.

Utrpení v posledním kole

O sportu, který kombinuje běh na lyžích a střelbu se dozvěděl z internetu a okamžitě ho zaujal. A víte, kdo si vzal Wrighta pod svá křídla? Nikdo jiný než současný kouč českých biatlonistek Ital Luca Bormolini. Zatímco Wright směroval k Američanům, Bormolini odešel do Jižní Koreje, ale začátky amerického hrdiny jdou za italským trenérem.

„Už tehdy to byl nejodhodlanější biatlonista, jakého jsem během své kariéry potkal,“ vysekl poklonu Bormolini někdejšímu svěřenci. Začátky přitom byly těžké. Biatlon mu financovala rodina, ostatní týmy ho braly na tréninky, pomáhaly s přípravou lyží.

Nyní Wright prožívá výbornou sezonu, která ho znovu posouvá blíže elitě. Do Švýcarska cestoval jako osmnáctý muž celkové klasifikace SP a je nejlepším biatlonistou do 23 let. To vše už v amerických barvách. Díky rodičům má totiž i americký pas. Spojené státy si ho vzaly pod svá křídla, a byť se tamní biatlonová reprezentace zase zvedá, Wright je jednoznačnou jedničkou, což ve sprintu potvrdil.

V dobrých podmínkách zastřílel čistě. To byla podmínka potenciálního úspěchu. V posledním kole se zdálo, že se pod ním vaří sníh, protože Wright působil, že mele z posledního. Utrpení se vyplatilo. Celkově ho totiž dokázal porazit jen fenomén Johannes Bö. Stíhací jízda v posledním kole od francouzského veterána Quentina Fillona Mailleta nestačila a bere pro Francii bronz.

Zbylí favorité na střelnici chybovali. Norové v čele s Vebjörnem Sörumem budou zpytovat svědomí za chyby na střelnici. Taktéž Ital Tommaso Giacomel. Jejich minely dopřály Spojeným státům velkou věc.

Wright pro USA získal první medaili z mužského sprintu na MS v dějinách. Mezi ženami se radovala už v roce 2020 Susan Dunkleeová rovněž ze stříbra. V mužské kategorii USA získaly až do soboty na MS všehovšudy tři medaile. Všechny ale ve vytrvalostním závodě. Už roku 1987 slavil stříbro Josh Thompson, v roce 2013 ho napodobil Tim Burke. Dosud jediné zlato do zámoří putovalo v roce 2017 zásluhou Lowella Baileyho.

Mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko):

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 21:56,8 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -27,7 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -37,0 (1), 4. Sörum (Nor.) -45,2 (2), 5. Giacomel (It.) -48,1 (2), 6. Uldal (Nor.) -54,7 (1), ...23. Krčmář -1:34,1 (1), 29. Hornig -1:51,5 (1), 38. Mareček -2:08,5 (1), 74. Václavík -3:31,5 (6).