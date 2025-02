Pět chyb vestoje! Václavík ve sprintu selhal: Všechno jsem dnes pošlapal

PŘÍMO Z LENZERHEIDE | Nebyla to nula, ale na první střelecké položce i tak dobrý výkon s jedním trestným kolem pro Adama Václavíka. Jenže co se pak stalo v sobotním sprintu při střelbě vestoje, to ani on sám ještě doteď nedokázal pobrat. Totální selhání, ani jeden terč nespadl. „Nechápu to a strašně mě to mrzí,“ vyprávěl po závodu hodně tlumeným a smutným hlasem.

Šlo opravdu o velmi zvláštní situaci. Když přijel Adam Václavík na střelnici na položku vestoje, na světelné tabuli se jeho jméno rozsvítilo hned nad dvěma terči. Po chvíli nad jedním zhasla. A když pak začal český biatlonista pálit, napadlo mnohé, zda nestřílí na špatné terče. První mimo, druhá rána rovněž, stejná situace i u třetí, čtvrté. Také poslední terč zůstal černý.

„Nevšiml jsem si, že to svítilo nad dvěma. V cíli mi pak lidi z týmu říkali, jestli jsem nešel křižnou střelbu, že tam byly dvě obrazovky. Já jsem to upřímně nevnímal. Věřím, že tam nebyl žádný technicky výpadek. Spíš to byl výpadek můj. Sám to pořádně nechápu a asi mi bude trvat delší dobu, než to vstřebám,“ líčil pak v zóně pro rozhovory.

Na mistrovství světa do Švýcarska přitom přijel v dobrém rozpoložení. Díky výkonům po Novém roce si řekl o speciální nominaci od trenéra, soustředění ve vysoké nadmořské výšce proběhlo bez problémů.

„O to je to horší. Myslím, že celý tým jsme teď udělali skvělou práci v přípravě, v této sezoně jsem se cítil asi nejlíp jak střelecky, tak běžecky. Teď se těžko hledají slova,“ smutnil Václavík.

Uškodilo dlouhé čekání?

Aby zajel co nejlepší výsledek ve sprintu na MS, snažil se uzpůsobit i rychlost běhu. „Byť jsem si kontroloval tempo na trati a chtěl jsem jet do stojky víc kontrolovaně a nechat všechny síly do posledního kola, stejně se mi tam rozklepaly nohy. Snažil jsem se to odstřílet v nějakém rytmu, ale kvůli třesu to nebyla moje standardní položka, která bývá uvolněná,“ vysvětloval závodník, jehož nejlepší výsledek ve sprintu na vrcholných akcích je 24. místo.

Když přemýšlel nad tím, kde mohla nastat chyba, zmínil fakt, že na svůj start na MS musel dlouho čekat. Poslední závod jel 25. ledna, pak následovalo soustředění v Anterselvě, přejezd do Lanzerheide. Tady se sice začínalo už ve středu, ale Václavík se na start dostal až v sobotu.

„Mám radši, když se závodí pravidelně a člověk je v zápřahu. Tady je čekání víc specifické. Byl jsem si vědom toho, že jedu sprint, a od toho se to všechno bude odvíjet. Takže je to buď, anebo. Šanci jsem nevyužil, pošlapal jsem to všechno. Bohužel, je to propadák a škoda,“ sypal si popel na hlavu.

Nejlepším českým mužem v sobotním sprintu byl 23. Michal Krčmář.