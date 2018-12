Šlesingr má potíže se zády. Věřím, že v Novém Městě pojede, říká Vítek | iSport.cz

Co se tedy se Šlesingrem stalo?

„No, kluk už je staršího data (směje se). Ba ne, to si dělám srandu. Na Pokljuce se smeknul, spadl na záda, nebo spíš na zadek a teď se mu to trochu ozvalo.“

Dá se říct, jestli tedy ve čtvrtek ve sprintu pojede?

„Na to je ještě brzy. Doufám, že ho někdo srovná, trochu ho to bude bolet, ale závod s tím odjede.“

A kdyby bylo nutné připravit náhradní variantu?

„Nemaloval bych čerta na zeď, pořád si myslím, že to má řešení.“

Jaká by se vám tedy v Novém Městě na Moravě líbila umístění?

„Kdyby závodníci předvedli výsledky, které by se líbily divákům, protože ti si to zaslouží, tak bychom byli spokojeni.“

Divákům by se asi líbily stupně vítězů, že?

„Tak to nám by se líbily taky, ale věřím, že naši diváci ocení každé slušné umístění. A do deseti v chlapech to je každopádně výborný.“

Jak závodníkům pomůže i ta hlasitá atmosféra, která se tu chystá?

„Věřím, že jim diváci pomůžou k dobrým výsledkům. Ondrovi už se to tady třeba párkrát povedlo. Kluci jsou schopni tu zajet slušně, ale jak to dopadne ve finále, uvidíme za pár dnů.“

Je třeba na Moravcovi znát postupně se zlepšující forma?

„Ano, stíhačku i štafetu teď jel slušně a věřím, že v tom bude pokračovat. Pár dobrých výsledků tu odsud také má a těší se sem nejen naši závodníci, protože atmosféra je vždycky dobrá. Věřím, že to letos bude taky a že informace, že je vyprodáno, je pravdivá.“

Co pak říct i k Jakubu Štvrteckému, který bude startovat teprve v devatenácti letech?

„Je to poctivý kluk, snaží se. Občas je až na sebe ostrý, moc si neodpustí, ale jestli chce být nejlepší, tak takový musí být. Má daný slušný běžecký potenciál a až trošku vyladí střelbu a zklidní se, tak to bude vyrovnanější.“