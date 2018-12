Záda pořád bolí, ale věří. Kdyby to nebylo tady, odpískal bych to, říká Šlesingr | iSport.cz

Jak to tedy s vámi aktuálně vypadá?

„Už včera jsem trénink nedokončil a zbaběle z něj utekl. Teď jsem to zde trošku víc zkoušel a stále to není bohužel o nic moc lepší. Zatím doufám, že se to zlomí. Včera jsem ještě navštívil místní fyzioterapeutku, dneska tam jdu znovu, v noci přijede Roman (Karpíšek) a s ním se určitě ještě ráno také uvidím. Doufám, že se to zlomí a trošku uvolní. Nevím, jestli mě dohnalo to, jak jsem si hodil záda na Pokljuce. Po štafetách v Hochfilzenu jsem to však začal cítit a říkal si, že to je to klasické unavení po závodech. V pondělí mi to přišlo trochu lepší, ale to zase bylo tím, že jsme volný den. A v úterý na tréninku to na mě skočilo a bylo to docela mizerný.“

Kdy se to nejvíc projevuje?

„Není to takové, že by mi vadil nějaký konkrétní pohyb, na lyžích to totiž cítím víceméně nonstop. Na střelbě je to takové, že když si lehnu na ležku, už se v tom ležet dá, avšak manipulace je při tom mizerná. A stoupnout si do toho je docela náročný, jak je tam člověk zkroucený. Když u toho pak potřebuju ještě trochu dýchat a prodejchnout to, tak mě v tom hryže.“

Čili? Jak to vypadá s vaším startem ve čtvrtečním sprintu?

„Kdybychom nebyli v Novém Městě, jsem už rozhodnutý asi dávno. Tím, že jsme ale tady, tak bych to prostě chtěl jet.“

Do kdy se chcete rozhodnout?

„Vidím to asi na nástřel.“

Je za tou zarputilostí jet něco speciálního?

„Jasně, asi to bude zase nejlepší svěťák z roku. Kdo viděl Nové Město, pochopí.“