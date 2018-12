Snad vím, co mě tu čeká. Jen nebýt přemotivovaný, říká Krčmář | iSport.cz

Když se tedy k tomu debutu teď ještě v mysli vrátíte?

„Ono, ač to nebylo medailové umístění, tak to bylo mé velké biatlonové poprvé. I proto si třeba myslím, že bylo hrozně důležité, když třeba teď Kuba Štvrtecký ustál štafetu v Hochfilzenu bez kola. Já to v tom svém prvním závodě také zvládl a pomohlo mi to do budoucna. Na první závod, který je průlomový, člověk vzpomíná rád.“

Jak vyhlížíte už nyní ty plné tribuny, které se na vás chystají?

„Já se snažím tohle vytěsnit. Na tréninku jsem spíše chtěl, abych nebyl roztěkaný a byl naopak koncentrovaný. Nějaký závod už jsem tady před těmi tribunami jel, takže snad vím, co mě čeká.“

Co je důležité, aby se z toho ovšem člověk nevybláznil?

„Já jsem víceméně nikdy neměl nějakou pomůcku na vypořádání. Vždycky mě ta atmosféra spíše strhla pozitivně a pomohla mi, takže doufám, že to poběží dál. Budu se soustředit na svůj výkon ale zároveň se i snažit, abych nebyl přemotivovaný a nedělal zbytečné věci, které člověk běžně nedělá. Uvidíme, až po závodě se můžeme bavit, jestli jsem to zvládl nebo ne. Je to stejné jako s puncem medailisty… to se také ukáže za čas, jestli se s tím vypořádal nebo ne.“

Ve sprintu jste zatím v této sezoně skončil desátý a dvacátý. Sedí vám tedy?„Jen střelecky, protože běžecky to není úplně slavné. V Hochfilzenu jsem se ale poslední dva závody už cítil líp. V posledním kole jsem to už byl trochu já, dokázal jsem zatáhnout a zabojovat. Uvidíme, jak se to vyvine k Novému Městu. Na závody se tu ale těším. Jakmile sem člověk přijede, tak to na něj vždy dýchne domácím prostředím a lidé tomu při závodě hodně pomáhají.“

Ta změna tratě, kdy je příjezd do cíle do kopce, by vaší nátuře bojovníka mohl sedět?

„Z tohoto hlediska ano, ale já to kvituji i všeobecně, že ti lidé, kteří budou na té tribuně u kopce, uvidí zajímavé souboje. Neříkám, že ten minulý příjezd byl špatný, ale tady je to otevřené, široké a pro tu stíhačku a masák se tam budou svádět pěkné souboje. Je ale pravda, že třeba trať v masáku bude fakt těžká, protože to stoupání je dlouhé od potoku jen do kopce. Možná ani nebude docházet na souboje, ale bude se to dělit v tom kopci… to se uvidí.“

Vám patří v SP čtrnácté místo, takže byste se do závodu s hromadným startem měl dostat…

„Ano, doufám, že už tam ta jistota skoro je jistota tam je. Nebudu zastírat, že to byl jeden z mých menších cílů, abych sem přijel a měl ten masák ne na hraně, ale jistější, abych šel do sprintu s větším klidem. V tomhle ohledu jsem za to rád a myslím, že by mi to mohlo pomoci.“

Na druhou stranu, kvůli biatlonovému SP asi budete muset vynechat vyhlášení ankety Sportovec roku, že?

„Mrzí mě, že tam nebudu osobně, protože do této ankety se člověk jako já nedostane každý rok, ale prostě to tak vyšlo a věřím, že se v pátek lidi podívají na Sportovce a v sobotu a neděli se budeme snažit dělat radost my svými závody. Prostě to tak vyšlo.“

Budete alespoň u televize prožívat, kolikátý budete?

„Nad tím jsem ani tak nepřemýšlel. Ještě minulý týden jsem to řešil, že tam nebudu a budu muset předtočit nějaký vstup, ale teď mi to úplně vypadlo a vy jste mi to připomněli. (směje se) Uvidím, je to v pátek pozdě večer a v sobotu mě čeká závod… určitě bych dal přednost tomu, abych byl víc připravený na něj. Jak ale dopadnou výsledky, mě zajímá.“

A co když vyhrajete?

(rozesměje se) „To nehrozí. Ani by to nebylo spravedlivé, protože ta Ester… to je prostě dané a ložené. Naprosto si to zaslouží.“