Šlesingr nepojede! Může to být i na několik týdnů, říká lékař | iSport.cz

Jak se tedy ty jeho zdravotní potíže přihodily?

„Spadl na Pokljuce na záda na kámen nebo sněhovou kouli a bouchnul se do pravé bederní oblasti. Určitou dobu to samozřejmě pobolívalo, ještě odjel Rakousko, ale teď se to vystupňovalo. Nejspíš následkem té fyzické zátěže.“

On sám se v minulých dnech snažil dělat řadu věcí, aby to přešlo, že?

„Ano, včera absolvoval klasický rentgen a dnes zase magnetickou rezonanci. Na klasických snímcích nebylo nic, ale na magnetické rezonanci se ukázalo, že došlo k poškození druhého bederního obratle a jeho příčného výběžku. Je to taková zlomenina, která je vidět na magnetické rezonanci, protože dochází k otoku kosti, kdežto na klasických snímcích to vidět není a nebude.“

Jak se to projevuje?

„V současné době ho obtěžuje hlavně bolestivost způsobená otokem měkkých tkání okolo toho poraněného místa.“

Dá se tedy odhadnout doba rekonvalescence?

„Léčba bude spočívat v analgetikách, magnetoterapie a fyziatrické léčbě. Doba léčení může být několik týdnů, ale může to být i krátké. Je to čistě subjektivní záležitost, někdo tu bolest snáší líp, někdo hůř.“

Může tedy stihnout už SP v Oberhofu na začátku roku?

„Bude to o subjektivních pocitech. Dneska třeba i blbě vylézal z auta, když jsme tam jeli, ale před týdnem odjel závody.“

Jaký bude tak jeho další program?

„Zůstává tu do konce týdne, má tady relativně klid a zajištěnou léčbu, kterou doma úplně nebude mít. Je to zlomenina příčného výběžku druhého bederního obratle bez posunu. Není to jako zlomená větev. Kdyby nebyla provedená magnetická rezonance, bude se říkat, že má naražená záda a částečně to i odpovídá. Dostane bederní pás – pružný, ne žádný tvrdý. Spíš na zpevnění.“