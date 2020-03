Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě se uskuteční bez diváků. „Vidím za tím i určitou pojistku, co by kdyby. Určitě je to z preventivních důvodů,“ říká v pořadu Biatlonový Insider redaktor deníku Sport Ivo Pospíšil, který se po návratu z MS v italské Anterselvě nachází v domácí karanténě. Mohou prázdné tribuny ovlivnit i touhu závodníků? Co končící Michal Šlesingr či znovu hodně propíraný Alexandr Loginov? A v jaké kondici je aktuálně český biatlon?