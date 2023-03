Voborníková poprvé doma po MS. Opatrný fotbal se sestrou, užila si dortíky

Na nedávném mistrovství světa předvedla talentovaná biatlonistka Tereza Voborníková velmi sympatické výkony. Ve stíhacím závodu se probojovala až na 7. příčku. Teď by na to ráda navázala v závodech Světového poháru na domácí půdě. V závěru šampionátu už ale síly trochu docházely, a tak musela po návratu domů ‚dobít baterky‘.

„Myslím, že jsem si odpočinula docela dobře a na závody už se těším. Zase to bude ostrý start, takže takhle dopředu nedokážu říct, jestli odpočinek stačil. Ale snad ano,“ říkala po středečním tréninku.

Odpočinek v podání dvaadvacetileté biatlonistky ale není ležení na gauči. „Chodila jsem do sauny, snažila jsem se nestrávit to v posteli, ale tak nějak aktivně, aby se regenerace trochu nastartovala,“ doplnila rodačka z Hostinného. „Jeden den jsem si byla zahrát i fotbal se ségrou a jejími kamarády, tak to byl pro mě docela zážitek,“ pousmála se.

Zároveň si ale dávala pozor. „Musela jsem být sakra opatrná, protože takový kotník… Už vidím, co by mi řekli, když bych sem kvůli tomu volala. Pak teda že budu brankář, tak to jsem řekla, že vůbec – že ruce potřebuju možná ještě víc.“

I tak si netradiční sportovní aktivitu užila. „Nějaké góly se mi sem tam povedly. Ale ségře je jedenáct, takže konkurence nebyla tak velká. Naštěstí jsem nebyla ani nejstarší. Strávila jsem tak jedno odpoledne, bylo to takové aktivní odreagování,“ pousmála se Voborníková.

K aktivnímu odpočinku patří i dobré jídlo, čímž se česká závodnice také řídila. „Dortíků a sladkostí proběhlo celkem dost. Na dobré jídlo jsem se těšila asi nejvíc, takže doma jsem si s těmito stravovacími záležitostmi užila dost. Byla to i taková psychická vzpruha,“ culila se drobná sympatická blondýnka.

Teď už ale ji stejně jako reprezentační kolegyně v čele s Markétou Davidovou čeká první závod v Novém Městě na Moravě, kterým je dnešní sprint. Pro Voborníkovou to bude premiéra na této domácí trati.

„Popravdě vůbec nevím, co mě čeká, jaké to bude, ale těším se moc. Možná slyšet české fandění může být i svazující, ale myslím, že si všichni atmosféru užijeme a že to bude dobrý,“ prohlásila.

Třeba Michal Krčmář prozradil, že mu vyhovuje, když diváci reagují na každou jeho střelu, fandí do rytmu. „To se mi asi ještě nestalo, že by mi někdo takhle řval do střelby, takže to vůbec nevím, jak mi to bude sedět. Uvidíme,“ prohlásila Voborníková. Sprint žen dnes startuje v 16.10.