Krčmář po sprintu: Desítka není ve stíhačce daleko. Únava? Berlička

Na střelnici při sprintu jednou chyboval. I tak byl Michal Krčmář se svým prvním výkonem na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě spokojený. „Na trati jsem nechal absolutní maximum,“ řekl po závodu. Třinácté místo je podle něj dobrá výchozí pozice do sobotní stíhačky. A jak to bylo tedy s únavou, o které mluvil ještě po středečním tréninku?

Užíval si znovu téměř plné tribuny v Novém Městě. A také to, že mu to na trati zase jelo. Rozhodně ale ne tak jak raketě Johannesi Thingnesi Böovi. „On má letos tak dominantní sezonu, že za svou kariéru jsem nic takového nezažil,“ komentoval svého soupeře Michal Krčmář.

Ve sprintu z toho bylo 13. místo. Je to pro vás dobrý výsledek?

„Jsem spokojený se svým výkonem. Na trati jsem nechal absolutní maximum, diváci mě vyburcovali. Na střelnici malá chybička vleže bohužel přišla, ale to se tak občas stane. Celkově jsem spokojený.“

Na střelnici se trápili všichni, přitom nefoukalo. Proč tomu tak bylo?

„Trať není jednoduchá, příjezd, pak stadion. Určitě to vezme energii. Čím je člověk unavenější, tím se pak střílí hůř. To může být jeden z faktorů. Druhý může být ten, že když je dobré počasí, někdo to může podcenit. Řekne si, že je všechno ideální. Je tam víc možností, stane se.“

Nemrzí vás, že to nakonec neklaplo na TOP 10?

„Samozřejmě desítka je vždycky fajn, mrzí to. Ale nehodnotím výsledek, spíš svůj pocit. Dneska jsem tam nechal maximum, jsem spokojený s tím, co jsem předvedl. A desítka není daleko pro stíhací závod.“

Je tento výsledek příslibem pro sobotní stíhací závod?

„Samozřejmě. Půl minutky na třetího Christiansena, což je jedna rána. Je to vyrovnané, otevřené.“

Co říkáte na domácí fanoušky?

„Jsem opravdu rád, že po covidové pauze se sem fanoušci mohli vrátit. Jsou neskuteční, jsem moc rád, že se vrací v takovém počtu. I ve čtvrtek, v normální pracovní den. V sobotu to bude něco neskutečného, co nás tady čeká. Na to se moc těším a děkuju.“

Máte tady rodinu?

„Mám svůj obvyklý fanklub – mamka, taťka, mám tady i přítelkyni, syna. Plus je na to každý den navázáno dalších asi 20 lidí z mého okruhu. O dalších známých se to dozvídám postupně, že tady budou, takže podpora je velká. Těší mě to.“

Pomůžou fanoušci k lepšímu výkonu? A když, tak o kolik?

„To nejde vyčíslit. Spíš v maximálním stavu, kdy jste na hraně, se dokážete zmáčknout o trošku víc.“

Sprint vyhrál opět Johannes Thingnes Bö. Co k tomu ještě říct?

„Smekám klobouk. Už jsem to komentoval tolikrát, že nejde co. On má letos tak dominantní sezonu, že za svou kariéru jsem nic takového nezažil. Nejen on, celý norský tým je perfektně připravený. Moc nedávají šanci ostatním. A když už, tak jen malinkou. Smekám klobouk, zaslouží si to.“

Když jsme se spolu bavili po středečním tréninku, měl jste obavy, zda jste v pauze po mistrovství světa dostatečně zregeneroval. Takže jak teď zní odpověď?

„Přiznám se, hrál jsem to i v sobě na takovou únavu, abych neměl od sebe velká očekávání. Pracoval jsem s tím, abych do toho šel s čistou hlavou. Abych prodal to, co mám, a uvidí se v cíli. Nechtěl jsem se svazovat, že musím jet dobře. Únava tam byla, ale udělal jsem si v sobě i malou berličku, abych měl čistší hlavu a bylo jednodušší závod zvládnout.“

Jaká je tedy realita?

„Normální. Ne extra famózní závod, ale lepší standard v této sezoně to určitě byl.“