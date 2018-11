Davidovou čeká první dospělá sezona: bojuje s angličtinou a lepší střelbu

Jak moc velkou výzvou je být už naplno součástí áčka?

„Tak já jsem za dospělé závodila už minulý rok, takže to necítím jako nějak obrovskou změnu. Nervozita bude asi stejná jako před každými závody. Nic zvláštního.“

Do sezony jdete s jakými cíli? Kam byste se chtěla posunout?

„Určitě do ní jdu spíš s čistou hlavou a nechci se stresovat. Chtěla bych z toho mít dobrý pocit, zlepšit střelbu a uvidí se, na co to bude stačit.“

Bude těžké se výrazně nestresovat z přesunu k elitě?

„Myslím, že čím víc člověk ve svěťáku závodí, tím méně pak má stresy z toho, že jsou tam takové osobnosti. A tím, že už za sebou pár závodů mám, už nevnímám, jestli jsou holky stejně staré nebo starší. To nehraje roli.“

Nicméně takové ty hlasy: jste talent českého biatlonu, nová Gabriela Koukalová?

„To je jednoduché, já si tohle vůbec nepřipouštím a ani si tak nepřipadám, takže to je v pohodě.“ (směje se)

Co jste změnili pod trenérem Gjellandem ve střelbě, která vás zatím limituje nejvíc?

„Trochu jsme změnili najíždění a tak, nic speciálního tam ale nebylo. Mám pocit, že co se týče střelby, už se v tom cítím lépe, ale… to pravé se ukáže až v závodech. Závody jsou něco jiného než trénink. Procenta úspěšnosti si však nepočítám.“

Spolupráce s vaším bývalým juniorským trenérem Jindřichem Šikolou skončila?

„Ano, ale určitě se dál bavíme a voláme si. Když potřebuju poradit nebo se v něčem ujistit, zavolám mu. Poslední dobou je i takový můj psycholog.“ (směje se)

A co se Gjellanda týče, jak je pro vás zvučné, že vedl Björnadelna, Eckhoffovou, Bergerovou?

„Je to znát, že má velké jméno, ale zároveň je skvělý člověk. Od první chvíle nebyl žádný problém, abychom se skámošili a vše fungovalo.“

Tréninky jsou pod ním tedy jaké?

„Ze začátku byl ten přesun do áčka náročnější, ale tréninky zase nebyly v takových intenzitách, takže se to vykompenzovalo. Nechci to však ještě hodnotit. Jestli mi to bude sedět, nebo ne, to se ukáže v sezoně.“

A co komunikace v angličtině?

„Tak já občas s angličtinou bojuju, chybí mi slovíčka, ale ani tam není problém... rozumíme si. A co, když tak se domluvíme rukama, nohama.“ (směje se)