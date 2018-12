Vzpříčil se mi náboj, litoval Krčmář. Ví, že na úvod potřebuje čas

Co se tam při těch problémech stalo?

„Vzpříčil se mi tam náboj. Víceméně se dostal špičkou do závěru, ale ten druhý konec koukal ven a závěr nešel zavřít, takže jsem ten náboj musel ručně vyšťourat, vyhodit a tu pátou ránu dobíjet. Vzpříčil se po té netrefené třetí ráně… ale tohle byl buď špatně daný náboj do zásobníku před startem, nebo to ten zásobník špatně podal. Nešlo o nic zbrklého, nebo že bych špatně přebil.“

O kolik vteřin vás to pak připravilo?

„I s tím dobitím o nějakých 15 vteřin.“

Stalo se vám to už někdy?

„Takhle skříplý náboj se mi asi ještě nestal. Při tréninkách se to stane, ono když člověk střílí 16 tisíc nábojů za rok, tak to párkrát přijde, ale při závodě ne. To, že špatně přebiju, to ano, to je moje chyba a vím o ní, ale že by se mi takhle zpříčil, to se mi stalo asi poprvé.“

Gabriela Koukalová kdysi měla podobný problém…

„Ta tam měla i něco se závěrem, tohle občas také přijde. Kdyby to hrálo roli v boji o medaili, tak to člověk možná řeší víc, ale takhle… každý posun je samozřejmě důležitý, ale není to tak hrozné, jako kdyby mělo jít o přední místa.“

O top desítku vás totiž připravila ta netrefená jedna rána, že?

„Asi jo, někde kolem šestého místa by to bylo. Ale to jsou kdyby. Na rovinu říkám, že jsem doteď do každé sezony ve vytrvalostním závodě odstartoval tak, že jsem až do dneška nedokázal ani jednou bodovat, takže pro mě tohle budou první body v úvodním závodě po vstupu do seniorské kategorie. Jinak jsem byl i obrovsky nervózní na střelnici, kde jsem strávil spoustu času. Chtěl jsem se trefit, ale nebylo to nic uvolněného, byly to upracované, vybojované položky. Jsem zastáncem toho, že se člověk potřebuje trefit, chytit se a pak třeba může zrychlovat. Nejsem takový borec jako Fourcade nebo Johannes Bö, kteří přijedou a střílí rychle. Já si k tomu musím dojít, takže to beru.“

Kam pak ta jedna netrefená rána šla?

„Myslím, že to nebylo daleko. Byla to těsná rána, někde vlevo odpadlá níž. Nepřikládal bych to nervozitě, prostě jsem ji netrefil.“

Jak jste to nakonec viděl po běžecké stránce? Zdálo se, že se rozjíždíte trochu pomaleji…

„To bylo stejné jako s tou střelbou, na trati jsem byl v prvním kole v křeči, neuvolněný. Po té první ležce to ale ze mě spadlo, dal jsem nulu, rozjel se a navíc mě dojel Eberhardt, tak jsem se ho chytil a trošku si roztáhl tempo. Hodně mi to pomohlo, že jsem pak mohl v tom nastoleném tempu jet a na to, že to bylo dnes těžké, rozhrabané lyžování, necítil jsem se úplně špatně.“

Ukázal ten závod víc než ta štafeta, kde už v koncovce nebylo o moc co jet?

„To bych neříkal, já se snažil v té štafetě jet, protože jsem věděl, že potřebujeme závody a že ostatní týmy už závodí víceméně 14 dní před námi. Dobře, v posledním kole jsem se třeba tolik nezmáčkl, ale furt jsem jel naplno. Spíše tyhle závody už trochu ukážou běžeckou stránku, kdo na tom jak je. Ale zase to je individuál, je to trochu jiné než sprint a zítra to bude zase o něčem jiném.“

Takže jak se na ten sprint cítíte den po dvacetikilometrovém závodu?

„To je to, čeho jsem se bál nejvíc. Vím, jak se tělo cítí po dvacce druhý den a je to těžké. Nicméně to mají všichni stejné a musí se s tím popasovat. Já budu chtít být připravený, bude to závod o něčem jiném a půjdu do toho trošku jinak. Ve sprintech není prostor na vteřinky, aby je třeba člověk ztrácel na střelnici. Je to jiný závod a člověk to tam musí i přeriskovat.“