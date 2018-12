Šéf Hamza o Koukalové: Dveře má otevřené. Musí si to srovnat v hlavě

Už je zpět u strojů. Opět napíná svaly, trénuje fyzičku, dává si do těla. „Dřu jak blázen,“ přiznala v pátek Gabriela Koukalová v exkluzivním rozhovoru pro iSport TV při vybírání šperků v prodejně Klenoty Aurum na galavečer Sportovec roku. „A návrat? Já vám to neumím říct. Já bych hrozně ráda, ale nevím, jak se budu cítit, až se víc zatížím,“ zamyslela se.

Když se o jejím vyjádření dozvěděl během SP v Pokljuce šéf svazu Jiří Hamza, v jeho tváři se nepohnul ani jeden sval. „Nechci komentovat jakékoliv spekulace. Pokud se Gabča, a řekl jsem jí to dostkrát, bude chtít vrátit, tak pro to určitě udělám vše. Otázka je, že se musí vyřídit i ty věci z minula, které neproběhly úplně ideálně. Ale říct z mé pozice že bychom Gabču nechtěli, to by byl nesmysl. Každý by ji chtěl. Ale některé věci si myslím, že byly zbytečné,“ prohlásil Hamza.

Ač musela česká biatlonová star po skrečování olympijských her v Pchjongčchangu svou kariéru na základě zdravotních potíží přerušit, ona sama návrat vysloveně nikdy nevyloučila. Nikdy neříkej nikdy, tvrdila, avšak druhým dechem dodávala, že si ho nedovede v blízké budoucnosti představit.

„Já mám strašně ráda děti a už bych hrozně nějaké chtěla. Těším se na to. Kdyby se do budoucna povedla rodina, vůbec bych se tomu nebránila. Hrozně se na to těším,“ prohlásila dokonce na začátku listopadu v pořadu 13. komnata.

Má to tedy znamenat, že nyní své priority přehodnocuje? „Pořád věřím, že se ten příběh ještě vrátí zpátky, ale asi už jsem jeden z mála. Věřím, že jednoho dne se Gábina vrátí,“ přiznal v sobotu Hamza. A ani norský trenér českých žen Egil Gjelland před sezonou netajil: „Nemluvil jsem s ní, je to ale výborný sportovec, a jestli se rozhodne chtít znovu dělat biatlon, je vítána.“

Jako Kuzminová? To není naše cesta

Na druhou stranu spoustu záležitostí komplikují neshody po řadě vyjádření Koukalové i vydání biografie Jiná, v níž otevřeně popsala různé napjaté vztahy, třeba s Veronikou Vítkovou. S většinou aktuálního týmu nyní údajně v kontaktu není a ani Hamza prý není výjimkou.

„My jsme spolu teď od března nemluvili. Věřím, že se to jednoho dne vysvětlí, a i když to působí naivně, nejsem od toho, abych svaz rozděloval. To prostředí je tak velkorysé, že se to jednoho dne vysvětlit dá. Pro některé lidi to nebylo jednoduché, ale já nemám důvod nad tím přemýšlet jinak,“ doplnil proto Hamza.

Určitou možností by též mohlo být, jak Koukalová sama zmínila při dubnovém křtu své knihy, založení vlastního týmu ve stylu Anastasie Kuzminové na Slovensku. Na to se však Hamza příliš netváří. „Myslím, že to není cesta pro český biatlon. Nakonec mám pocit, že Nasťa, přestože jde o její model, se více začleňuje do družstva, než z něj odchází. Není to věc, o které bych chtěl debatovat,“ uvedl šéf svazu.

Takže jak nakonec vidí její možný návrat? Ano, ale za určitých splněných kritérií? „To není o podmínkách, jen musí fungovat jako všichni ostatní. Samozřejmě že Gabča je hvězda a ještě je pořád čas, aby jí mohla být i do budoucna. Tu motorku má v sobě tak velkou, že by to ještě fungovat mohlo i přes ten rok a půl pauzy. Ale musí si hlavně srovnat v hlavě, co chce. To je základ. U nás dveře otevřené má, jako každý jiný,“ dodal Hamza.