Česko po florbalovém MS a finále světového parkuru pořádá poslední velkou předvánoční akci na svém území. Od čtvrtka hostí ve Vysočina Aréně SP v biatlonu a chystá show, která má atmosférou zase ohromit svět.

Program SP v Novém Městě na Moravě

Vstupenky: na místě už nepochodíte

Vřava, která nemá ve světě obdoby. A je to už image, již si Nové Město na Moravě hýčká jako unikátní dar – když biatlon v Česku, tak největší návštěvy v celém Světovém poháru. Až se diví i světové hvězdy. „Je to již místní specifikum,“ ví sportovní ředitel Ondřej Rybář a ani letos nebude výjimka.

Totální rekord jako před dvěma lety, kdy za čtyři dny přišlo 123 500 diváků, už sice nebude, i tak by se ale návštěvnost měla atakovat sto tisíc – to nemá ani slavný Ruhpolding (66 tisíc) nebo Anteselva (62 tisíc)!

„Už se však nechceme hnát za rekordy. Udělali jsme to jednou a myslím, že nebylo vše OK. Kvůli bezpečnosti a komfortu lidí jsme si řekli, že přes 25 – 27 tisíc denně nechceme jít,“ říká šéf svazu Jiří Hamza.

V takovém kotli a hluku však nemůžete ani na chvíli polevit. „Tihle fanoušci jsou za odměnu a pro mě je to srovnatelné s mistrovstvím světa nebo olympiádou. Moc se sem těším, je to pro mě jeden z vrcholů sezony a uděláme maximum, abychom byli co nejlíp připravení,“ ujistil Michal Krčmář.

Vstupenky na všechny závody i do většiny sektorů jsou stále k dispozici. Ceny se pohybují od 150 do 650 korun (v případě dvou závodů denně), ke koupi je i permanentka za 600 až 1 800 Kč.

Na místě ve Vysočina aréně už se vstupenky prodávat nebudou!

Česká nominace na domácí SP v Novém Městě

Muži

Michal Krčmář

Ondřej Moravec

Michal Šlesingr

Adam Václavík

Jakub Štvrtecký

Ženy

Veronika Vítková

Eva Puskarčíková

Markéta Davidová

Jessica Jislová

Lucie Charvátová

Tratě v Novém Městě: blíž fanouškům!

Pamatujete závěrečné stoupání v Modříňáku a pak sjezd při příjezdu na stadion? Minulost. Nově by se trať před příjezdem na střelnici (a k cíli) měla táhnout přes louku do kopce k hlavním tribunám a tradiční Modříňák by se měl absolvovat po odjezdu ze střelnice.

„Je to změna, která by mohla být zajímavá. Na louce bude další tribuna a závodníky čeká před příjezdem na stadion prudké stoupání, takže to na střelnici nebude jednoduché,“ míní Rybář. Jde hlavně o nápad ředitele soutěží Vlastimila Jakeše a cíl byl jasný: dostat závodníky častěji před fanoušky.

„Myslím, že tratě budou atraktivnější a těžší. Závodníci přijedou víckrát k tribunám, což byl důvod tohoto opatření,“ vysvětluje též Hamza. Že by navíc měli být Češi jako domácí výběr ve výhodě? Omyl. „Ani my nemáme tuhle trasu najetou. Je to ale ku prospěchu věci. V cílovém stoupání bude docházet k řadě soubojů a bude to zajímavé. Složitost tratě bude asi podobná, ale tuhle změnu kvituju,“ dodal Krčmář.

Češi v akci: i s 19letým talentem?

Stal se příjemným překvapením nedělní štafety v Hochfilzenu... a při nemoci Tomáše Krupčíka by mu údajně neměl uniknout ani tenhle debut v novoměstském divadle snů.

Pokud se navíc rychlík na lyžích Jakub Štvrtecký probojuje ze čtvrtečního sprintu i do sobotního stíhacího závodu, bude moci ten den před domácím kotlem stylově slavit své dvacáté narozeniny.

„Po běžecké stránce je na tom fakt dobře,“ má jasno trenér Zdeněk Vítek a dva roky poté, co v plné Vysočina Aréně debutovala v SP Markéta Davidová, je nyní zaděláno na představení dalšího talentu.

Hlavní české ikony však budou ještě přeci jen jinde, a to v kvartetu Veronika Vítková, Markéta Davidová, Michal Krčmář a Ondřej Moravec. Nechají oni třeba podobně zavzpomínat na triumfální vjezd Gabriely Koukalové do cíle z „masáku“ v roce 2016?

„Tehdy to bylo krásné zakončení svěťáku, a jak Markéta, tak ostatní ukázali, že na pódiu mohou být. Doufám, že bude o co bojovat,“ věří Rybář.

Střet světových es

Vládce posledních sedmi let Martin Fourcade po zaváhání v úvodu zatím ztrácí – na trůnu se o 57 bodů hřeje Johannes Thingnes Bö. Úřadující šampionka Kaisa Mäkäräinenová zase dosud zaostává za italskou rychlostřelkyní Dorotheou Wiererovou. Může to být revoluční rok? Každopádně Nové Město na Moravě bude svědkem bitvy o to, kdo ukončí kalendářní rok 2018 ve žlutém dresu.

„Co se týče rychlosti běhu, je nás dost lidí na stejné úrovni, ale Johannes je úplně mimo nás. Musím tak i čekat na jeho zaváhání a soustředit se na svůj výkon,“ má jasno Fourcade. Tomu ovšem Vysočina aréna sedí – před dvěma lety tu památně ovládl všechny tři závody a rozdával medaile dětem.

Co obhajovat má pak i Wiererová, stříbro ze stíhačky a bronz z masáku. Udrží tedy i ona sedmibodové vedení? „Na průběžné pořadí SP nekoukám. Sezona je dlouhá a stále se v ní může stát řada věcí,“ odmítá spekulovat Italka, která je s průměrnou rychlostí střelby 24,4 sekundy nejlepší ze všech.

Druhy závodů

Sprint

Nejkratší disciplína (ženy – 7,5 km, muži – 10 km), v níž mají největší předpoklady rychlíci na lyžích. Střílí se jednou vleže a jednou vestoje, přičemž za každou chybu je jedno trestné kolo.

Stíhací závod

Je pro šedesát nejrychlejších ze sprintu a ztráty, které si závodníci z něj přivezou, se snaží na 10 km (ženy), respektive 12,5 km (muži) smazat. Po dvou střelbách vleže přichází i dvě střelby vestoje.

Závod s hromadným startem

Účastní se ho 25 nejlepších biatlonistů v SP plus 5 nejúspěšnějších v daném podniku. Na 12,5 km (ženy) či 15 km (muži) se startuje společně a střílí se opět dvakrát vleže a následně dvakrát vestoje.