Davidová po stříbru v mrazu: Těším se na horkou koupel. Co malý globus? | iSport.cz

Je jak rozjetý vlak, který se ne a ne zastavit. Přičemž to, co ji dosud limitovalo, je nyní silnou stránkou. Po vítězství a druhém místě v Anterselvě si Markéta Davidová parádní formu převezla i do kanadského Canmore, kde ve čtvrtek ve zkráceném vytrvalostním závodě vyčistila všech dvacet terčů a díky sedmému nejrychlejšímu běhu ze všech urvala už čtvrté individuální stupně vítězů v sezoně.

Parádní stříbro!

„Jsem ráda, že se mi to podařilo přenést,“ vyprávěla pro ČT a trenér Jiří Holubec se netajil: „Bylo to čistá střelba, opravdu čistá, bez kalibrů, pěkné centrové rány, pohodové rány, Markéta to zvládla parádně.“

Při dojezdu do cíle dokonce figurovala jako vedoucí závodnice ze všech, když za sebou nechala i další čistou střelkyni Lisu Vittozziovou, pak ji ale o druhé vítězství v sezoně obrala raketově běžící Norka Tiril Eckhoffová, která ji zdolala i přes jednu 45vteřinovou penalizaci.

„Podmínky na trati byly velmi těžké. Byla zima, takže jsem ráda, že jsem v teple a těším se na horkou koupel,“ rozesmála pak Davidová ostatní na tiskové konferenci. „Měla jsem na sobě dvě trička, ale nic speciálního,“ doplnila.

Jen tím ale dál staví svou snovou sezonu, kdy ještě před rokem byla teprve juniorskou mistryní světa, před sezonou se potýkala s nestálou střelbou, ale po SP v Anterselvě, kde měla 90 procentní úspěšnost, teď dokonce zaznamenala první podnik, kdy trefila čistě všech 20 terčů.

„Byly to navíc fakt čisté rány, žádné kalibry,“ přikývl Holubec.

Rodí se reálně nejen naděje do budoucna a do březnového mistrovství světa v Östersundu… právě na něm totiž Davidová v této disciplíně už ve 22 letech poveze senzačně červený dres vedoucí závodnice, vede o 16 bodů před Vittozziovou a může tak nečekaně získat i malý křišťálový globus!

„Je to šílené, já ani nejsem moc dobrá ve střelbě, je to poprvé co jsem dala čtyři nuly, takže tak. Uvidíme,“ přiznala: Přičemž i Holubec dodal: „Určitě zraje. Ve střelbě udělala pokrok a ta jistota je tam znát už i na tréninku. Zlepšilo se to.“