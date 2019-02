Češky zářily ve stíhačce! Vítková i Davidová se zlepšily, Krčmář si pohoršil | iSport.cz

Třicetiletá Vítková, medailistka z olympijských her i mistrovství světa, se prosadila do elitní desítky poprvé v sezoně. Vybíhala jako devatenáctá a střílela čistě i rychle. O osm let mladší Davidová, která během této zimy vybojovala ve Světovém poháru už čtyři medaile, rovněž trefila všech 20 terčů a poskočila o dvacet příček.

"Na střelnici mi to sedlo, v běhu byly tři kola dobré, až čtvrté a páté trošku horší. Jsem strašně ráda, že jsem se vrátila a ukázala si, že můžu doufat, že to na mistrovství světa může být dobré," řekla České televizi Vítková, jež byla dnes třetí nejrychlejší střelkyní.

Po dnešním závodu přišla o žluté číslo Dorothea Wiererová. Novou vedoucí ženou seriálu je jiná Italka Lisa Vittozziová, jež doběhla šestá a svou krajanku přeskočila o sedm bodů. Wiererová netrefila osm terčů a uzavírala druhou desítku. Dvě příčky za ní skončila Eva Puskarčíková, která si závod prodloužila o dva trestné okruhy.

Fillon Maillet odstartoval jako šestý a na střelnici si počínal stejně neomylně jako Vítková s Davidovou. Norský suverén sezony Johannes Bö si i s pěti chybami doběhl pro čtvrté místo. Michal Šlesingr do stíhačky nenastoupil, aby šetřil síly pro nedělní štafetu. Mistrovství světa v Östersundu začne 7. března.

SP v biatlonu v Soldier Hollow (USA)

Ženy (10 km)

1. Herrmannová 28:03,4 (2), 2. Hildebrandová (obě Něm.) -4,2 (1), 3. Mäkäräinenová (Fin.) -16,5 (3), 4. Röiselandová (Nor.) -27,0 (4), 5. Kuzminová (SR) -27,0 (4), 6. Vittozziová (It.) -55,6 (2), 7. Hojniszová -59,9 (3), 8. Žuková (obě Pol.) -1:16,0 (2), 9. Vítková (ČR) -1:19,5 (0), 10. Aymonierová (Fr.) -1:27,9 (3), ...12. Davidová -1:29,4 (0), 22. Puskarčíková (obě ČR) -2:27,9 (2).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 26 závodů): 1. Vittozziová 713, 2. Wiererová (It.) 706, 3. Röiselandová 640, 4. Kuzminová 620, 5. Mäkäräinenová 545, 6. P. Fialková (SR) 526, ...20. Davidová 312, 40. Puskarčíková 138, 43. Vítková 123, 71. Charvátová 31, 86. Jislová (obě ČR) 10.

Muži (12,5 km):

1. Fillon Maillet (Fr.) 30:55,8 (0), 2. Christiansen (Nor.) -25,9 (1), 3. Desthieux (Fr.) -47,3 (3), 4. J. T. Bö (Nor.) -1:37,7 (5), 5. Lesser (Něm.) -1:55,1 (4), 6. Weger (Švýc.) -2:11,4 (3), 7. Loginov (Rus.) -2:16,5 (3), 8. C. Gow (Kan.) -2:21,2 (0), 9. Doll (Něm.) -2:22,7 (5), 10. Doherty (USA) -2:22,8 (3), ...35. Krčmář (ČR) -4:47,2 (8).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 979, 2. Loginov 645, 3. Desthieux 636, 4. Fillon Maillet 596, 5. Eder (Rak.) 569, 6. M. Fourcade (Fr.) 554, ...17. Krčmář 319, 24. Moravec 247, 48. Krupčík 70, 72. Šlesingr (všichni ČR) 22.