Star Wars, Davidová i domácí rámus. Biatlon je tu, jaké jsou NEJ taháky? | iSport.cz

Konec listopadu je v horoskopu ve znamení Střelce. A ten jako by si přibral ke své malorážce i lyže. Někteří chystají pomstu, jiní hodlají bránit trůny... „I my chceme hezké výsledky,“ říká sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář. Jak moc ještě vystoupá Markéta Davidová? Sesadí někdo Johannese Böeho? Tady jsou taháky sezony, která začne tuto sobotu v Östersundu.

Fourcade vs. Bö: Star Wars na sněhu?

Plánoval ho sesadit z trůnu. Ukončit jeho vládu. Jenže to, co v minulé sezoně předvedl Johannes Thingnes Bö s Martinem Fourcadem, bylo úplné vymazání z mapy. Zdeptal ho, sebral mu prvenství ve všech disciplínách a málem ho i donutil ukončit kariéru. Jenže sedminásobný francouzský vítěz SP je zpět. A slibuje odvetu. „Jsem silnější než loni,“ dušuje se a sportovní ředitel českého týmu Ondřej Rybář míní: „Celý francouzský tým se zdá být silný. Určitě to nebude one man show a jsem zvědavý, jak to Norové, kteří minulý ročník válcovali, teď ustojí.“ Přidá se do vřavy někdo další?

12

Až tolikátý v pořadí skončil v minulém SP Martin Fourcade. Předtím byl 7x v řadě první.