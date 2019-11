Nervozita u biatlonistů. Jeden norský expert je pryč, Čechy trápí i zdraví | iSport.cz

Už se to blíží! Světový pohár v biatlonu začne 30. listopadu ve švédském Östersundu. • FOTO: Petr Slavík (Český biatlon) Už se to blíží! Světový pohár v biatlonu začne 30. listopadu ve švédském Östersundu. Jaká je nálada v českém týmu? Proč skončil norský specialista Anders Magnus Bratli? Proč je půlka mužského týmu nemocná a jak je na tom Veronika Vítková? Odpovědi naleznete v článku. Program sezony biatlonistů najdete zde »

Už bez „psa“ Bratliho Zatímco Nor Egil Gjelland dál pokračuje ve vedení ženského týmu, z angažmá Anderse Magnuse Bratliho coby specialisty na techniku běhu (a hlídacího psa, aby to závodníci v tréninku dodržovali), se stala jen jednoroční epizoda. „Udělal tu dost práce, ve štafetě se klukům dařilo líp, ale jednotlivě zůstali za očekáváním,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. Zkušenost s transfuzí norské krve nazval šéf svazu Jiří Hamza bodem nula, Rybář se zase o něco vrátí ke koordinaci mužského a ženského týmu. „A je to o tom najít ideální mix vašeho i našeho systému,“ podotkl Gjelland. Sportovní ředitel české biatlonové reprezentace Ondřej Rybář. • Foto Jaroslav Legner / Sport

Ryze český servis „Ne, že by to byla vina jednoho člověka, ale je také pravda, že ne vždy nám to v minulé sezoně jelo,“ vysvětlil Rybář. Na Žídkův post povýšil Vojtěch Prášil, jenž české know how zná již řadu let. „Prošel si celým naším systémem od začátku. Máme tam nyní vůbec partu mladých kluků, kteří jsou na tom energicky dobře. Co se pak týče vybavení, jsme na úrovni top reprezentací a věříme nyní i v hlubší komunikaci mezi závodníky a servisem,“ doplnil Rybář. Změna se dotkla i servisního kamionu, po třech sezonách opustil post místního šéfa Čechokanaďan Tom Žídek. • Foto Barbora Reichová (Sport)

Chlapi: jedna velká marodka Parafrází filmu Na samotě u lesa: To máte: Tomáš Krupčík borelióza. Ondřej Moravec zánět jater, … „Z legrace někdy říkám, že se máme alespoň na co vymlouvat,“ usmál se hořce Zdeněk Vítek, avšak zdravotní potíže, které musel u svých borců řešit, vtipné nebyly. A navíc nejsou u konce. „Tomáš stále dobírá další antibiotika, protože měl nedávno další fl eky – borelióza se ráda vrací,“ řekl Vítek s tím, že Krupčík bude směřovat přípravu až k Hochfilzenu. A co se Moravce týče… „už je zpět, ale je znát, že od května do srpna stál.“ Michal Krčmář má střevní problémy. • Foto Petr Slavík (Český biatlon)

Zlepšuje se Vítková? Bojuje Ani ona neprožila minulou sezonu podle nejlepších přání. Od úvodu se trápila v běhu, nikdo nevěděl proč a ani tato příprava nebyla bez komplikací. Byla stále unavená, zadýchávala se, hrozilo, že ani do sezony nevyběhne. „Dlouho se to nelepšilo. Až teď v posledních týdnech udělala pokrok. Je to bojovnice a dříč. Chce se vrátit na předchozí úroveň,“ uvedl Gjelland. Zdá se, že zlobí imunita po dlouhém sportovním životě. „Může to být souhra všech okolností a jde o to, jak je ještě člověk silný s tím bojovat,“ mínil Rybář. Veronika Vítková se vloni trápila v běhu, nikdo nevěděl proč a ani tato příprava nebyla bez komplikací. • Foto Petr Slavík (Český biatlon)

Obměna, MS a domácí SP Vědí, že generační obměna je na spadnutí. A dá se čekat další broušení týmu, aby svůj vrchol měl na ZOH 2022. I teď ale cítí šance. Příležitost č. 1: březnové domácí SP v Novém Městě na Moravě. A příležitost č. 2: ještě pár týdnů předtím na MS v Anterselvě, kde v lednu Markéta Davidová brala dvě medaile v SP a Michal Šlesingr před 12 lety stříbro a bronz z MS. „Věřím, že se tam pro něj kruh hezky uzavře,“ přál si Hamza. Pozornost bude upřena i na Michala Krčmáře, který ze všech mužských marodů odtrénoval nejvíce a měl by být lídrem. Česká biatlonistka Markéta Davidová mluví na tiskové konferenci před zahájením sezony 19/20 • Foto Pavel Mazáč / Sport