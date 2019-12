SP v biatlonu Östersund 2019 - program a výsledky ONLINE | iSport.cz

Na úvodní závod světového šampionátu v biatlonu si do arény ve švédském Östersundu nachází pravidelně cestu několik tisíc fanoušků • Petr Slavík (Český biatlon)

Kolotoč světového poháru se rozjel naplno. Biatlonisté za sebou mají kompletní první zastávku SP v Östersundu. Ta do historie vstoupí především suverénním představením Francouzů ve vytrvalostním závodu, ve kterém obsadili kompletní stupně vítězů. Celkovému pořadí SP vévodí Martin Fourcade a Italka Wiererová.

V březnu 2019 se tu jelo mistrovství světa. O více než osm měsíců později ve Švédsku začala nová sezona světového poháru. Českým biatlonistům se při MS v Östersundu příliš nedařilo a částečně tak odčinili matné výkony z předchozí sezony. Hned v první závodě si totiž pro bronz ve sprintu dojela Markéta Davidová.

Česká nominace biatlonistů na SP v Östersundu

Muži: Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Michal Šlesingr, Adam Václavík, Jakub Štvrtecký

Ženy: Markéta Davidová, Veronika Vítková, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová

Po třítýdenní nemoci do Švédska neodcestoval Tomáš Krupčík.

Program a výsledky SP v Östersundu 2019

sobota 30. listopadu 13:10 - Smíšená štafeta dvojic

1. Öbergová, Samuelsson (Švéd.) 36:42,1 (2 trest. okruhy + 11 dobíjení), 2. Preussová, Lesser (Něm.) -18,1 (1+9), 3. Röiselandová, Christiansen (Nor.) -40,4 (1+16), 4. Merkušynová, Tyščenko (Ukr.) -56,9 (3+6), 5. Ojaová, Zahkna (Est.) -1:01,6 (1+8), 6. Dunkleeová, Doherty (USA) -1:17,0 (1+16), ...18. Jislová, Štvrtecký (ČR) dostiženi.

sobota 30. listopadu 15:00 - Smíšená štafeta

1. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Hofer, Windisch) 1:05:56,1 (0+9), 2. Norsko (Tandrevoldová, Eckhoffová, T. Bö, J. Bö) -4,1 (0+15), 3. Švédsko (Perssonová, Brorssonová, Nelin, Ponsiluoma) -59,9 (0+11), 4. Rusko -1:44,9 (1+13), 5. Rakousko -1:53,6 (1+10), 6. Švýcarsko -1:55,5 (1+15), ...11. ČR (Kristejn Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář) -3:03,3 (2+13).

neděle 1. prosince 12:30 - Sprint mužů na 10 km

1. J. T. Bö 24:18,3 (1 tr. okruh), 2. T. Bö (oba Nor.) -19,0 (1), 3. Jelisejev -19,9 (0), 4. Loginov (oba Rus.) -27,1 (1), 5. M. Fourcade (Fr.) -27,9 (2), 6. Kühn (Něm.) -28,7 (2), 7. Dale -29,4 (1), 8. Bjoentegaard (oba Nor.) -31,7 (1), 9. Eberhard (Rak.) -33,8 (2), 10. Ilijev (Bulh.) -36,0 (2), ...16. Krčmář -1:06,4 (0), 26. Václavík -1:29,1 (1), 36. Šlesingr -1:51,1 (0), 39. Štvrtecký -1:54,5 (2), 84. Moravec (všichni ČR) -2:56,5 (4).

neděle 1. prosince 15:30 - Sprint žen na 7,5 km

1. Wiererová (It.) 19:48,5 (1), 2. Olsbuová Röiselandová (Nor.) -8,6 (2), 3. Davidová (ČR) -11,9 (0), 4. Preussová (Něm.) -19,2 (0), 5. Perssonová (Švéd.) -21,6 (1), 6. Hermannová (Něm.) -22,1 (1), 7. Innerhoferová (Rak.) -37,3 (1), 8. Häckiová (Švýc.) -39,6 (2), 9. Aymonierová (Fr.) -40,0 (1), 10. Vita Semerenková (Ukr.) -41,1 (1), ...19. Puskarčíková -59,7 (2), 30. Charvátová -1:20,6 (3), 45. Vítková -1:42,1 (1), 65. Jislová (všechny ČR) -2:22,9 (2).

středa 4. prosince 16:15 - Vytrvalostní závod mužů na 20 km

1. M. Fourcade 53:11,9 min. (1 trest. minuta), 2. Desthieux -12,7 (1), 3. Fillon Maillet -1:50,8 (3), 4. Jacquelin (všichni Fr.) -2:17,8 (2), 5. Weger (Švýc.) -2:28,2 (1), 6. T. Bö (Nor.) -2:28,8 (2), 7. Claude (Fr.) -2:32,4 (2), 8. Jelisejev -2:54,6 (1), 9. Loginov (oba Rus.) -2:55,1 (2), 10. J.T. Bö (Nor.) -3:12,6 (2), ...17. Moravec -3:54,4 (1), 29. Krčmář -5:10,4 (4), 32. Štvrtecký -5:32,4 (3), 40. Šlesingr -6:00,9 (3), 76. Václavík (všichni ČR) -9:10,1 (5).

čtvrtek 5. prosince 16:20 - Vytrvalostní závod žen na 15 km

1. Braisazová (Fr.) 42:35,1 min. (2 tr. minuty), 2. Džymová (Ukr.) -11,1 (0), 3. Simonová (Fr.) -17,7 (2), 4. Tandrevoldová (Nor.) -25,2 (1), 5. Kuklinová (Rus.) -38,8 (2), 6. Häckiová (Švýc.) -1:05,7 (3), 7. Wiererová (It.) -1:08,4 (3), 8. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -1:11,7 (2), 9. Vittozziová (It.) -1:28,4 (2), 10. Öbergová (Švéd.) -1:48,7 (3), 11. Davidová -1:57,3 (3), ...23. Kristejn Puskarčíková -3:03,0 (3), 47. Charvátová -4:51,4 (5), 82. Jislová -8:12,0 (6), Vítková (všechny ČR) nedokončila.

sobota 7. prosince 17:30 - Štafeta mužů na 4x7,5 km

1. Norsko (Dale, Bjöntegaard, T. Bö, J.T. Bö) 1:10:30,4 (0 trest. okruhů + 9 dobíjení), 2. Francie (Jacquelin, Fillon Maillet, Desthieux, M. Fourcade) -32,3 (1+7), 3. Itálie (Hofer, Bormolini, Cappellari, Windisch) -1:27,1 (0+8), 4. Rusko -1:41,4 (1+10), 5. Švédsko -2:00,7 (2+12), 6. Ukrajina -2:32,7 (0+9), ...13. ČR (Šlesingr, Moravec, Štvrtecký, Krčmář) -4:23,0 (1+14).

neděle 8. prosince 15:30 - Štafeta žen na 4x6 km

1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Eckhoffová, Röiselandová) 1:11:08,7 (0 trest. okruhů + 10 dobíjení), 2. Švýcarsko (E. Gasparinová, S. Gasparinová, A. Gasparinová, Häckiová) -8,5 (0+4), 3. Švédsko (Perssonová, E. Öbergová, Brorssonová, H. Öbergová) -10,2 (0+8), 4. Německo -15,5 (1+9), 5. Rusko -1:37,7 (0+9), 6. Francie -2:07,3 (0+9), 7. Rakousko -2:09,5 (0+7), 8. ČR (Jislová, Charvátová, Davidová, Kristejn Puskarčíková) -2:31,2 (1+13).

A co čeká na biatlonisty po Östersundu? Prohlédněte si kompletní program biatlonové sezony 2019/2020.