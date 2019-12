Biatlon Hochfilzen: Puskarčíková dojela osmá, vyhrála Norka | iSport.cz

Česká jednička Markéta Davidová skončila ve stíhačce čtyřiadvacátá. Lucie Charvátová se propadla ze šestého místa po sprintu kvůli šesti trestným okruhům na třicátou pozici a pomaleji běžící Jessica Jislová skončila o místo za ní.

Posun o čtyřiadvacet míst zahájila Kristejn Puskarčíková čistou střelbou vleže, po které už jela jako 19. v pořadí. Při druhé ležce jednou chybovala a o tři místa klesla, ale obě stojky zvládla přesně. Po té závěrečné vyběhla sedmá s vedoucí ženou SP Dorotheou Wiererovou z Itálie za zády, ale dostala se před ni jen Finka Kaisa Mäkäräinenová.

"Jsem spokojená a jsem hlavně ráda za tu poslední stojku, že jsem dala nulu. Naštěstí to tam spadlo," řekla Kristejn Puskarčíková v České televizi. "Jsem šťastná a byla bych ráda, kdyby to takhle na střelnici pokračovalo," přála si.

Do desítky se Kristejn Puskarčíková dostala poprvé od ledna 2018, kdy dojela desátá ve sprintu v Oberhofu. Nejlépe byla v SP dvakrát třetí.

Eckhoffová projela cílem první o téměř půl minuty před Švédkou Hannou Öbergovou, třetí skončila další Norka Ingrid Tandrevoldová.

Výsledky SP v biatlonu v Hochfilzenu

Závody SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Eckhoffová (Nor.) 29:14,6 min. (0 trest. okruhů)

2. Öbergová (Švéd.) -25,8 (2)

3. Tandrevoldová (Nor.) -39,7 (1)

4. Braisazová (Fr.) -47,9 (2)

5. Fialková (SR) -1:02,9 (2)

6. Bescondová (Fr.) -1:07,8 (1)

7. Mäkäräinenová (Fin.) -1:14,0 (2)

8. Kristejn Puskarčíková (ČR) -1:16,0 (1)

9. Wiererová (It.) -1:20,9 (5)

10. Aymonierová (Fr.) -1:21,7 (1)

...24. Davidová -2:11,6 (3)

30. Charvátová -2:30,1 (6)

31. Jislová (všechny ČR) -2:33,5 (2).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 24 závodů):

1. Wiererová 188

2. Tandrevoldová 161

3. Öbergová 155

4. Olsbuová Röiselandová (Nor.) 136

5. Simonová (Fr.) 123

6. Braisazová 119

...11. Davidová 101

15. Kristejn Puskarčíková 83

27. Charvátová 60

38. Jislová 34.

14:00 štafeta 4x7,5 km muži.