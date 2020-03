V Kontiolahti vyhnali fanoušky, sprintu vládl Bö. Krčmář skončil třicátý | iSport.cz

Kvůli pandemii koronaviru je další program biatlonového seriálu s otazníkem. Dnes bylo zrušeno finále v Oslu, kde se mělo závodit koncem příštího týdne. V Kontiolahti by měly v pátek závodit ženy, ale pandemie koronaviru už ochromila takřka kompletní sportovní svět.

Závody v Kontiolahti se přitom měli konat i s diváky. Krátce před závodem ale bylo rozhodnuto, že se pojede bez nich. Fanoušci, kteří už do areálu dorazili, tak museli zase odejít.

Po odečtu dvou nejhorších výsledků v sezoně vede hodnocení Světového poháru Bö, jenž dnes vybojoval desátý triumf v ročníku a celkově 48. v kariéře. „Soustředil jsem se, ať trefím všech deset terčů, to bylo klíčem k úspěchu. Protože dnes se moc nechybovalo,“ řekl norský biatlonista České televizi.

Ondřej Moravec obsadil 33. místo a do stíhacího závodu se dostal i dvaapadesátý Adam Václavík. Po sprintu žen by se měly konat v sobotu obě stíhačky a v neděli sezonu uzavřou smíšené štafety.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Muži - sprint (10 km):

1. J.T. Bö (Nor.) 22:27,8 (0), 2. M. Fourcade -21,1 (0), 3. Jacquelin (oba Fr.) -22,3 (0), 4. Christiansen -30,6 (0), 5. T. Bö (oba Nor.) -34,0 (0), 6. Doll (Něm.) -34,1 (1), 7. Fillon Maillet -39,7 (0), 8. Desthieux (oba Fr.) -40,8 (0), 9. Peiffer (Něm.) -48,4 (0), 10. Laegreid (Nor.) -51,9 (0), ...30. Krčmář -1:34,2 (0), 33. Moravec -1:42,0 (0), 52. Václavík -2:11,0 (2), 75. Krupčík -2:59,7 (3), 90. Štvrtecký (všichni ČR) -3:21,8 (3).

Průběžné pořadí SP (po 20 z 21 závodů): 1. M. Fourcade 880 b., 2. J.T. Bö 870, 3. Fillon Maillet 814, 4. T. Bö 730, 5. Jacquelin 680, 6. Desthieux 664, ...21. Krčmář 303, 26. Moravec 246, 53. Štvrtecký 68, 76. Václavík 19, 82. Šlesingr 12, 85. Krupčík 7.