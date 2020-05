Změny u biatlonu! Rybář opět povede muže, Vítek se přesouvá k béčku | iSport.cz

Rybář opustil funkci reprezentačního kouče po úspěšné olympijské sezoně na jaře 2014, protože chtěl trávit více času s rodinou. Nyní se k biatlonovému týmu vrací, jeho asistentem bude Aleš Ligaun.

„Nechtěli jsme v tuhle chvíli sahat do zahraničí, čímž se okruh kandidátů podstatně zmenšil. Z mého pohledu jsme našli nejlepší možné řešení. Jsem rád, že Ondra tuto nabídku přijal,“ uvedl šéf českého biatlonu Jiří Hamza na svazovém webu. Rybář bude dál zastávat i funkci sportovního ředitele. „Z toho vyplývá provázanost týmu od áčka až po mladé naděje,“ dodal Hamza.

Vítek vedl muže dvě sezony. „Byli jsme se Zdeňkem domluvení na dva roky s tím, že se pak uvidí, jak to bude dál,“ řekl Hamza. Od nové sezony Vítek převezme místo Ligauna reprezentační béčko, s kterým ho čekají závody IBU Cupu.

Co si o změnách v biatlonové reprezentaci myslíte? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz>>>

Rybář nemá v plánu být s týmem na všech závodech a soustředěních. „Celý Světový pohár objede Aleš Ligaun. Pro něj to bude velká škola. Má pozice není o každodenní práci se sportovci, ale o nastavení společné filozofie. Navíc mám doma povinnosti vyplývající z pozice sportovního ředitele. Odstartovali jsme několik projektů a byla by škoda v nich nepokračovat,“ uvedl Rybář.

Podle něj nečeká mužskou reprezentaci žádná radikální změna. „Kolem týmu jsou pořád lidé, kteří spolu dlouhodobě pracují. Spíš bych řekl, že jsme tým malinko přeskupili a přerozdělili si pracovní činnosti. Hledáme způsob, jak nejlépe zvládnout náročný program,“ prohlásil. I Vítek chce mít více času na rodinu. „Od trenérů až po servis se snažíme odvést svou práci co nejlépe, ale samozřejmě jako každý řešíme i osobní život. I proto občas dojde k takovému přeskupení,“ konstatoval Rybář.

Mladíci potřebují čas

Návratem k trénování chce pomoct s přestavbou týmu, který opustil Michal Šlesingr, jenž ukončil kariéru. „U mužů je obrovská konkurence, není jednoduché se prosadit. Máme mladé kluky s velkým potenciálem, ale potřebují čas,“ řekl staronový reprezentační kouč s odkazem na juniorského vicemistra světa Jakuba Štvrteckého, Mikuláše Karlíka a Vítězslava Horniga.

„Musíme jim dát čas a snažit se, aby se někdo z nich dostal do špičky co nejdřív. Nemůžeme čekat, že bude Kuba jezdit příští rok na pódiu, i když to není vyloučené. Je ale třeba nabýt zkušenosti, psychicky dozrát, být fyzicky připravený a mít dobrý servis. Pokud se vám něco z toho nepovede, nemůžete být mezi nejlepšími. Je tu spousta neznámých,“ prohlásil Rybář.

Česká reprezentace zahájila tento týden společnou přípravu. Kvůli uzavření hranic ženy trénují zatím bez přítomnosti Gjellanda. „Příprava se teprve rozjíždí, takže v tom nevidím zásadní problém. Komunikace probíhá na dálku. S holkami je na trénincích Jirka Holubec, fungují v malém čtyřčlenném týmu,“ uvedl Rybář.

V Jablonci nad Nisou stráví biatlonisté celý květen, za další přípravou se mohou přesunout do Nového Města na Moravě. Začátkem srpna měli závodit v Norsku a pak i na mistrovství světa na kolečkových lyžích v Ruhpoldingu. Závody v Norsku by se měly uskutečnit bez diváků, šampionát v Německu se zřejmě přesune na září.