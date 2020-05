Kateřina Emmons o výchově čtyř dětí i biatlonu: Nechceme chůvu! | iSport.cz

Zastihnout Kateřinu Emmons není jednoduché. Už druhým rokem zastává pozici střelecké konzultantky pro český biatlonový tým. Stejnou práci má i její manžel, který pomáhá biatlonistům USA.

I když je práce obou rodičů náročná, snaží se, aby se jejich dětí dotkla co nejméně. „Chceme je vychovávat sami, a ne za pomoci chůvy. Při mém nástupu k biatlonu jsme si všechno ujasnili a hledala se vhodná forma spolupráce," říká čtyřnásobná maminka Kateřina Emmons.

Co vás aktuálně zaměstnává nejvíc?

„Nejvíce času jsem teď věnovala našemu prvňáčkovi, pro kterého byla moje a tatínkova pomoc zásadní. Starší dcerka už si poradila většinou sama. Zato naše dvě nejmenší holčičky se zrovna dostaly do období, kdy vyžadují neustálou pozornost. Prakticky s nimi tedy nemůžeme nic udělat, takže jsme rádi, když se nám podaří připravit jídlo a trochu se postarat o náš domov. Kdybychom nemuseli pracovat, bylo by to jednodušší. Je to rozhodně náročné období, ale zároveň krásné, protože se svými dětmi trávím čas moc ráda."

Jak se vám daří skloubit práci konzultantky pro český biatlonový tým se starostí o děti?

„Stejnou pozici zastává i můj manžel pro biatlonový tým USA. Pro jednoho rodiče je to tedy vždy bez obtíží, ale pro druhého je to náročnější. Nemůžeme jezdit oba po světě. Takto si ani jeden nepředstavujeme fungování rodiny. Své děti chceme vychovávat sami, a ne za pomoci chůvy. Při mém nástupu k biatlonu jsme si toto všechno ujasnili a hledala se vhodná forma spolupráce."

Jaká je tedy přesně vaše úloha?

„První rok jsem byla u A týmu mužů, což bylo skvělé. Zdeněk Vítek mi pomohl se do celého procesu biatlonové přípravy dostat. Ale protože jsme narazili brzy na to, že nemohu být dostatečně flexibilní, abych se přizpůsobila termínům soustředění a závodů, jelikož se mnohdy kryly s termíny, které měl manžel, tak mi bylo nabídnuto, jestli bych pomohla spíše s přípravou těch nejmladších. Jejich hlavní přípravné období je hned v květnu a červnu, kdy mi manžel může ještě pomoci. Nemáme luxus výpomoci prarodičů, tak si to vždycky musíme nějak rozdělit."

Baví vás práce s biatlonisty?

„No samozřejmě. Je to pro mě výzva, protože mnoho věcí je sice stejných, ale spousta se jich také jiných a musí se přizpůsobit specifikům biatlonu."

Jaké jsou ty největší rozdíly?

„Biatlonové závody jsou naprosto o něčem jiném. Naše střelba je o přesnosti v časovém limitu, který nám dovoluje měnit i v průběhu závodu taktiku a styl. Na nic takového v biatlonu ale není čas. Tam je to o souhře dechu, reakce a sebevědomí. Ale technický základ mají obě střelby, sportovní i biatlonová, stejný. Zajímavé pro mě bylo, že většina biatlonistů má vše dokonale zautomatizované, ale na druhou stranu s obtížemi popisují jednotlivé kroky svého střeleckého procesu. Na tom jsme tedy začali pracovat od těch nejmladších ročníků."

Jací jsou naši biatlonisté střelci? Mohou se srovnávat se závodními střelci?

„Určitě by to mnoha sportovním střelcům natřeli i bez oblečení, pokud se bavíme o národních závodech. To, co předvádí vleže a vestoje například Ondra Moravec nebo Michal Šlesingr za soustřely, to se mnohdy ani nechce věřit. Střelci jsou to skvělí. Ale vždycky je, co zlepšovat. Takže i ti nejlepší pořád makají dál."

Stejnou pozici jako vy zastává i váš manžel u týmu USA. Nevedlo to k nějakým rozkolům?

„Vůbec ne. Není důvod. Oba jsme střelecky z jednoho těsta a veškeré debaty o střelbě probíhají dál jako dříve. Nemáme před sebou tajemství. Ale zároveň se ani jeden příliš detailně nevyptáváme na práci pro druhý tým. To necháváme jen v obecné rovině."

Najdete si mezi trénováním a dětmi čas i sama na sebe? Jak se udržujete v kondici?

„To je často docela velký oříšek. Nejlepší je, když jsem na biatlonovém soustředění. To se odpoledne po trénincích mohu jít proběhnout nebo projet na kole, popovídat s přáteli. Vlastně si tam jezdím odpočinout od své běžné rutiny. O své kondičce, ale raději pomlčím, není to momentálně nic k chlubení. Ale rozhodně to nevzdávám a budu se dál snažit o pravidelnou aktivitu."