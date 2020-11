Biatlonisté vstoupili do sezony: Moravec dojel pátý, Česky propadly

Poprvé zvítězil Nor Sturla Holm Lägreid, jenž odsunul na druhé místo slavného krajana a obhájce křišťálového glóbu Johannese Böa. Na patnáctikilometrové trati žen vyhrála Italka Dorothea Wiererová o osm desetin sekundy před Němkou Denise Herrmannovou.

Šestatřicetiletý Moravec odstřílel všechny čtyři položky rychle a přesně a dlouho se držel na stupních vítězů. O třinácté individuální pódium v seriálu SP ho připravil Francouz Quentin Fillon Maillet, jehož čas byl o sekundu lepší. Nakonec se před oba díky rychlému běhu v závěrečném kole dostal ještě Němec Erik Lesser.

„Jsem šťastnej. Po běžecké stránce to nebylo úplně top, ale v mém věku už na sebe zdaleka netlačím. Beru to všema deseti. Super závod. Dá se říct, že jsem si to užíval,“ řekl Moravec v České televizi. Jeho střelecký čas patřil jako kdysi k nejlepším. „Relativně jsem si věřil. Nebylo proč se s tím zbytečně mazat.“

Páté místo představuje nejlepší Moravcův výsledek v seriálu SP od ledna 2018, kdy dojel druhý ve vytrvalostním závodu v německém Ruhpoldingu.

Také Krčmář byl se závodem spokojený. „Myslím, že se mi povedl. Chybička může mrzet, ale pro mě to je asi nejlepší vstup do sezony v chlapech,“ hodnotil biatlonista, který minul druhou ránu vleže, ale pak už byl na střelnici přesný. „Nenechal jsem se tím rozhodit, naopak mě to uvolnilo a už jsem dělal, co jsem byl zvyklý.“

Dalším českým mužům se bodovat nepodařilo. Adam Václavík přičetl za netrefené terče tři minuty a byl 45., Tomáš Krupčík chyboval pětkrát a dojel 71. a o dvě místa za ním skončil Jakub Štvrtecký, který minul ještě o terč více.

Davidová udělala jednu chybu v první položce a v poslední minula první a pátou ránu. „Mrzí mě poslední rána vleže, která šla zbytečně nahoru. To byla moje rána. Stojka, prostě se to stalo, ani si nemyslím, že bych to neustála v hlavě, ale prostě tam ty dvě padly,“ hodnotila Davidová. V běhu měla osmý čas, ale dobře se necítila. „Jelo se mi úplně šíleně, ale bylo to tím, že trať byla hluboká.“

Eva Puskarčíková udělala rovněž tři chyby a dojela na 42. pozici. Lucie Charvátová přičetla pět trestných minut a skončila 57., Jessica Jislová (čtyři chyby na střelnici) obsadila 78. místo a o čtyři místa horší byla Tereza Voborníková s dvěma netrefenými terči.

Úvodní závody SP se konají bez diváků. Finští pořadatelé počítali ještě na začátku týdne s tím, že do areálu pustí až 4500 lidí, ve čtvrtek se ale na základě doporučení úřadů rozhodli závody zorganizovat za zavřenými dveřmi.

Závody SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Muži - vytrvalostní závod (20 km):

1. Lägreid 48:57,0 min. (0 trest. minut), 2. J.T. Bö (oba Nor.) -19,6 (1), 3. Lesser (Něm.) -1:03,6 (1), 4. Fillon Maillet (Fr.) -1:05,9 (1), 5. Moravec (ČR) -1:06,9 (0), 6. Samuelsson (Švéd.) -1:31,8 (2), 7. Fak (Slovin.) -1:32,0 (1), 8. Jacquelin -2:02,1 (2), 9. Guigonnat (oba Fr.) -2:13,6 (1), 10. Loginov (Rus.) -2:19,2 (2), 11. Krčmář -2:26,3 (1), ...45. Václavík 4:51,9 (3), 76. Krupčík -8:08,8 (5), 78. Štvrtecký (všichni ČR) -8:13,7 (6).

Ženy - vytrvalostní závod (15 km):

1. Wiererová (It.) 44:00,9 (0), 2. Herrmannová (Něm.) -0,8 (1), 3. Skottheimová -24,1 (0), 4. E. Öbergová -34,1 (1), 5. Perssonová (všechny Švéd.) -36,8 (0), 6. Bescondová (Fr.) -1:18,5 (1), 7. H. Öbergová (Švéd.) -1:23,7 (2), 8. Alimbekavová (Běl.) -1:50,0 (2), 9. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -1:52,0 (2), 10. Džymová (Ukr.) -1:54,8 (0), ...21. Davidová -2:50,8 (3), 42. Puskarčíková -4:24,3 (3), 57. Charvátová -5:25,8 (5), 78. Jislová -7:01,4 (4), 82. Voborníková (všechny ČR) -7:16,8 (2).