Biatlonový objev Mikyska: soutěživý a dobrý kluk, co jde do výzev po hlavě

Říkají mu Tomba la Bomba. Že by inspirace legendárním lyžařem Albertem Tombou? To ani ne. Jedno s ním má ale tenhle klučina přece jen společné: do všeho jde po hlavě! „Jo, to souhlasí. Když je nějaká výzva, beru ji,“ říká Tomáš Mikyska. Jedna taková přišla v neděli, když ho ve 20 letech vsadili do štafet SP v Kontiolahti. A on ukázal, že se s ním český biatlon nemusí o budoucnost bát.

Byla to pro něj velká neděle. Krátce po poledni vlétl do své první dospělácké štafety v SP, obstál v ní skvěle a k večeru mohl zase se svým kamarádem z reprezentace Michalem Krčmářem nadšeně sledovat, jak jeho oblíbená Slavia porazila ve fotbalovém derby Spartu 3:0.

„Tomáš Mikyska je dobrej kluk… až na to, že je slávista,“ glosoval to na Twitteru Krčmář, jenž si zřejmě jako fanoušek Sparty vyslechl své. Počítejte ale s tím, že se tihle dva budou hecovat ještě častokrát. „Tomča je totiž člověk, který je pro český biatlon budoucností,“ nechal se pro změnu slyšet trenér Ondřej Rybář.

Je mu teprve dvacet let a věkem spadá ještě do kategorie juniorů. Jenže oba závody mezi světovou elitou, do nichž v Kontiolahti zasáhl, zvládl jako zkušený borec. Při debutu ve sprintu skončil v top 60 (dostal by se tedy do stíhačky) a již zmíněnou mužskou štafetu předával v neděli po dvou čistých střeleckých položkách se ztrátou pouhých 14 vteřin na čelo.

„Nechal tam úplně všechno,“ chválil ho Rybář. Což je pro Mikysku charakteristické.

Biatlon začal dělat v sedmi letech, kdy ho inspiroval kamarád, a bylo to (stejně jako u Ondřeje Moravce, Michala Šlesingra nebo právě Krčmáře) v Letohradě, kde měl babičku. Je o něm známo, že jeho oblíbeným nápojem je sladká (i když pro sportovce ne právě ideální) Coca Cola, ve volném čase hraje rád hry, jezdí na skateboardu a dřív také provozoval přespolní běh nebo fotbal…

„Na co sáhl, to mu šlo. Jako žák dlouho váhal mezi biatlonem a fotbalem a často přebíhal z jednoho tréninku na druhý. Jsem však přesvědčený, že kdyby se rozhodl pro fotbal, dnes kope ve Slavii. Má skvělý motor a je hodně soutěživý,“ prozradil o něm na stránkách českého biatlonu kouč Jiří Faltus.

Pro svou zapálenost si též vysloužil od svého vrstevníka z biatlonu Luďka Abraháma přezdívku Tomba la Bomba, s níž proslul italský lyžař a trojnásobný olympijský šampion Alberto Tomba. „Jo, docela se to chytlo. A že jdu do všeho po hlavě? To je fakt, když je výzva, tak ji rád přijmu,“ uznal Mikyska. Ve chvíli, kdy se jiní Češi jako Adam Václavík či Jakub Štvrtecký zatím trápí v A-týmu se střelbou, on působí jako úkaz.

Z dvaceti ran v SP zatím minul jen jednu a právě v tomhle vidí svou silnou stránku. Zrychlení na lyžích pak má přijít časem. „Má potřebu se neustále s někým měřit, dotahovat se. Když má na našich společných soustředěních možnost trénovat s kluky z áčka, tak se jich nechce jen udržet, ale chce je porazit. Běh nebo střelba, to je jedno,“ vyprávěl jeho juniorský trenér Michael Málek.

„Do všeho jde po hlavě, třeba s běžkami na skokánek. Občas si nabije hubu ale dokáže se poučit. A tak to má i s biatlonem. Jednou udělá na střelnici školácké chyby, ale nesesype se z toho. Podruhé už střílí perfektně," doplnil Málek.

Ať už mu trenér mužů Rybář říká Tomča nebo na něj trenér žen Egil Gjelland volá „Crazy boy", je Mikyska právě tou novou nastupující generací kolem Jakuba Štvrteckého, Vítězslava Horniga, Mikuláše Karlíka či Ondřeje Mánka, od níž se do budoucna čekají velké věci.

Ne ještě teď při SP v Hochfilzenu (tam může Mikysku nahradit Milan Žemlička). Ani ne letos nebo příští rok na olympiádě. Ale... „Pro nás je důležitým datem rok 2024. V Novém Městě na Moravě se uskuteční světový šampionát a tam budeme chtít mít k dispozici silný tým. Jsou před námi tři roky přípravy. Věřím, že vedle stávajících reprezentantů se svojí šance chytí i mladí závodníci, kteří jsou nyní v juniorském nebo dorosteneckém výběru," dodal proto Rybář.

Zní to jako další výzva. Jenže ty má český „Tomba la Bomba" rád.