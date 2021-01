Štvrtecký poprvé bodoval, Davidová přišla o medaili až v závěru

Do Oberhofu dorazí Ondřej Moravec až na smíšenou štafetu • Petr Slavík (Český biatlon)

Stejně jako v pátečním sprintu vyhrála Norka Tirill Eckhoffová, která uhájila první místo těsně před krajankou Marte Olsbuovou Röiselandovou. V norském souboji mezi muži uspěl Sturla Holm Laegreid a vyhrál počtvrté v sezoně.

Davidová vyrážela na trať po sprintu jako sedmá a po první čisté položce vleže byla čtvrtá. Na trati předstihla Švédku Hannu Öbergovou a posunula se na třetí místo. Přesně zvládla i druhou střelbu vleže a držela se s Lisou Theresou Hauserovou a Röiselandovou. Objevila se i v čele této trojice, což v tu chvíli znamenalo druhé místo.

Stejně jako v pátečním sprintu vyhrála Norka Tirill Eckhoffová (na snímku), která uhájila první místo těsně před krajankou Marte Olsbuovou Röiselandovou







Kontakt ale Davidová ztratila po jedné chybě při první střelbě vestoje a definitivně přišla o naděje při poslední zastávce na střelnici. První tři rány minula a vypadla z elitní desítky. "Asi to byl nějaký úplný zkrat. Moc jsem nevěděla, co s tím mám dělat, protože mi nepřišlo, že stojím blbě, ale něco tam bylo špatně. Trojku jsem nedala dlouho ani na tréninku a tohle by se asi stávat nemělo," řekla České televizi.

Cílem Davidová proběhla o dvě minuty za vítězkou. Druhá česká závodnice Eva Puskarčíková skončila bez bodů na 43. místě.

Štvrtecký vyrážel na trať z 41. místa, absolvoval tři trestná kola, z toho dvě po závěrečné stojce. Do posledního kola vjížděl z 39. pozice a na trati si o čtyři místa polepšil. Milan Žemlička si 49. místem vylepšil své maximum mezi elitou.

Vítěz sprintu Nor Johannes Thingnes Bö pokazil stojku ještě víc než Davidová a po třetí střelbě jel čtyři trestná kola, tedy 600 metrů navíc. V závodu byl třetím nejhorším střelcem, celkem minul sedm terčů a dojel osmý. Čelo ovládli jeho krajané - za Laegreidem dojel druhý Johannes Dale a třetí Tarjei Bö.

V neděli jsou na programu obě smíšené štafety.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - stíhací závody:

Ženy (10 km): 1. Eckhoffová 32:20,9 (2 trestná kola), 2. Röiselandová (obě Nor.) -0,5 (0), 3. Hauserová (Rak.) -43 (1), 4. Mironovová (Rus.) -1:11,2 (2), 5. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -1:20,8 (2), 6. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -1:21,4 (1), 7. Wiererová (It.) -1:23,1 (0), 8. H. Öbergová (Švéd.) -1:36,3 (4), 9. Kručinkinová (Běl.) -1:36,3 (2), 10. Perssonová (Švéd.) -1:41,4 (1), ...12. Davidová -2:01,4 (4), 43. Puskarčíková (obě ČR) -4:41,9 (2).

Průběžné pořadí SP (po 11 z 26 závodů): 1. Röiselandová 509 b., 2. Eckhoffová 466, 3. H. Öbergová 466, 4. E. Öbergová (Švéd.) 379, 5. Alimbekavová (Běl.) 355, 6. Wiererová 350, ...9. Davidová 302, 53. Puskarčíková 40, 59. Charvátová 25, 64. Jislová (obě ČR) 20.