Česky ve štafetě desáté, závod zvládly bez trestného kola. Mužům vládl J. Bö

Puskarčíková spadla po startu při výjezdu ze stadionu a běžela poslední. Nakonec předala sedmnáctá už s odstupem skoro minuty a půl na čelo. Dařilo se Jislové, dobíjela jen jednou a posunula české kvarteto o šest příček výše.

Davidová běžela tradičně rychle a Charvátovou vyslala na závěrečný úsek ze sedmého místa. Česká finišmanka zvládla solidně obě položky na střelnici a ve finiši projela po boji ve skupince o sedmé místo cílem desátá.

Závod mužů s hromadným startem, do něhož se žádný český reprezentant nekvalifikoval, ovládl Johannes Thingnes Bö. Norský biatlonista vyhrál s jedním trestným okruhem suverénně o 31,3 sekundy před Quentinem Fillonem Mailletem z Francie a upevnil si vedení v celkovém pořadí SP. Třetí skončil Slovinec Jakov Fak.

Závody v Anterselvě byly generálkou před mistrovstvím světa. O medaile se bude ve slovinské Pokljuce bojovat od 10. do 21. února.

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Muži - závod s hromadným startem (15 km): 1. J.T. Bö (Nor.) 35:44,3 (1 trest. okruh), 2. Fillon Maillet (Fr.) -31,3 (2), 3. Fak (Slovin.) -44,2 (1), 4. Christiansen (Nor.) -49,1 (3), 5. Peiffer (Něm.) -49,1 (2), 6. Bjöntegaard (Nor.) -50,6 (3), 7. Doll (Něm.) -55,1 (3), 8. Eder (Rak.) -57,8 (2), 9. Dale (Nor.) -1:04,8 (4), 10. Ponsiluoma (Švéd.) -1:05,9 (4).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 709, 2. Laegreid 645, 3. T. Bö (oba Nor.) 566, 4. Dale 545, 5. Fillon Maillet 506, 6. Samuelsson (Švéd.) 482, ...26. Krčmář 169, 33. Moravec 117, 75. Krupčík 7, 76. Štvrtecký 6, 83. Žemlička (všichni ČR) 2.

Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Rusko (Pavlovová, Akimovová, Mironovová, Kajševová) 1:07:32,4 (0 tr. okruhů+9 dobíjení), 2. Německo (Hinzová, Hettichová, Herrmannová, Preussová) -11,0 (0+6), 3. Francie (Bescondová, Chevalierová-Bouchetová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) -21,2 (1+9), 4. Itálie -40,5 (0+8), 5. Bělorusko -46,5 (0+14), 6. Norsko -59,6 (1+12), 7. Švédsko -1:09,7 (3+5), 8. Ukrajina -1:09,9 (0+10), 9. Švýcarsko -1:09,9 (1+11), 10. Česko (Puskarčíková, Jislová, Davidová, Charvátová) -1:10,2 (0+10).