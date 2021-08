Davidová slaví zlato na domácím letním MS! Krčmář těsně za medailí

Markéta Davidová vyhrála na mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě supersprint. Michal Krčmář obsadil mezi muži čtvrté místo. Do první desítky se v propršených závodech na Vysočině vešly ještě další dvě Češky Jessica Jislová a Tereza Vinklárková, Jakub Štvrtecký byl jedenáctý.

Letošní mistryně světa z vytrvalostního závodu na zimním šampionátu v Pokljuce Davidová vyhrála o 2,9 sekundy před Ukrajinkou Julií Džimovou. Třetí byla s odstupem 6,6 sekundy Ruska Irina Kazakevičová.

Mužský závod ovládl čistě střílející Rumun George Buta o jedenáct sekund před Jaroslavem Kosťukovem z Ruska. Třetí byl Belgičan Florent Claude. Krčmář, jenž musel stejně jako dva jeho přemožitelé na dvě trestná kola, na stupně vítězů ztratil sedm sekund.

„Letní biatlon je pro mě tréninková záležitost, ale jsem na sebe asi docela hrdá, že jsem to zvládla,“ řekla České televizi čtyřiadvacetiletá Davidová. Na střelnici udělala česká jednička celkem tři chyby a ze závěrečné čtvrté střelby odjížděla prakticky společně s Džimovou. „Dala mi zabrat, ale cítila jsem se dobře a docela mě to bavilo. V dešti to moc nejede, ale horší byl spíš vítr,“ řekla k podmínkám ve Vysočina Areně.

Jislová dokončila závod osmá, Vinklárková dojela hned za ní. Čtvrtá Češka v třicetičlenném finále Lucie Charvátová byla s 11 trestnými koly osmadvacátá.

České biatlonisty připravily o šance na lepší umístění chyby na střelnici. Štvrtecký jich udělal šest stejně jako patnáctý Adam Václavík, Tomáš Krupčík byl s pěti netrefenými terči třináctý.

Mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě - supersprint:

Ženy: 1. Davidová (ČR) 22:43,5 (3 tr. okruhy), 2. Džimová (Ukr.) -2,9 (2), 3. Kazakevičová (Rus.) -6,6 (5), ... 8. Jislová -38,8 (4), 9. Vinklárková -39,1 (4), 28. Charvátová -2:10,6 (11), v kvalifikaci 37. Jurčová, 40. Teplá (všechny ČR).