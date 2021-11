Davidová slaví na úvod sezony ZLATO! Oblékne žlutý dres, Krčmář dojel 21.

Vedení se Davidová ujala po druhé položce a na závěrečné stojce si mohla dovolit i jednu chybu. Ani tu neudělala a po sestřelení dvacátého terče se pousmála. S výjimkou Davidové žádná z dalších závodnic ze světové špičky neodstřílela čistě. „Sama nevím, jak jsem to dokázala. Jsem za to ráda. Vleže to bylo v pohodě, ve stoje jsem si těmi ránami nebyla úplně jistá a jsem ráda, že spadly,“ řekla České televizi.

Nevěděla, jak si vedou její konkurentky. „Vůbec jsem nic nevnímala. Přišlo mi, že jsem dneska neměla žádné informace. Tak jsem bojovala sama se sebou, že mě tohle vůbec nerozrušovalo,“ svěřila se. Měla desátý běžecký čas. „Já jsem tak zmrzlá tady už třetí den, že jsem ráda, že jsem ráda. Na trati jsem měla asi takové pocity. Měla jsem štěstí, že jsem jela pár kol s Tirill,“ řekla s odkazem na Norku Tirill Eckhoffovou, která byla v běhu druhá nejrychlejší.

Úspěch nepřeceňuje. „Je to fajn pro hlavu, na druhou stranu opravdu ty první závody vůbec nic neříkají. Musíme makat dál a doufám, že to bude v nějakých rozumných mezích i nadále,“ poznamenala čtyřiadvacetiletá biatlonistka.

Davidová vyhrála třetí velký závod v kariéře. Vedle světového titulu dosud triumfovala ještě v lednu 2019 ve sprintu v Anterselvě. Do nedělního sprintu odstartuje se žlutým číslem pro vedoucí závodnici seriálu.

Vedle ní bodovala ještě Lucie Charvátová, která se čtyřmi trestnými minutami obsadila 33. příčku. O lepší výsledek ji připravily dvě chyby při závěrečné položce. „Pro začátek sezony si myslím, že to ani nenadchne, ani neurazí. Se střelbou samozřejmě trochu bojuju, ale na začátek sezony je tohle slušné,“ řekla biatlonistka pověstná nevyrovnanou střelbou. Jessica Jislová obsadila 58., Tereza Vinklárková 63. a Eva Puskarčíková 69. příčku.

Lídr českého mužského týmu Krčmář měl závod solidně rozjetý. Na závěrečnou položku přijel s jednou trestnou minutou, poté co netrefil poslední ránu vestoje. Pak si ale dalšími dvěma chybami pohoršil na začátek třetí desítky s více než tříminutovou ztrátou na vítězného Nora Sturlu Holma Laegreida. Ostatní čeští reprezentanti nebodovali. Jakub Štvrtecký skončil padesátý, Vítězslav Hornig obsadil 78. příčku a Adam Václavík s Mikulášem Karlíkem byli na konci stovky.

Laegreid podobně jako Davidová potvrdil roli úřadujícího mistra světa v této disciplíně. Čtyřiadvacetiletý Nor opět ani jednou neminul a vyhrál takřka o minutu. Druhý Tarjei Bö a třetí Simon Desthieux shodně zapsali dvě trestné minuty. Stejnou bilanci měl vítěz posledních tří ročníků SP Johannes Thingnes Bö, který tentokrát nepatřil mezi nejrychlejší běžce a zařadil se na pátou příčku.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - vytrvalostní závody:

Ženy (15 km): 1. Davidová (ČR) 42:43,5 (0 trest. minut), 2. Hauserová (Rak.) -1:17,7 (1), 3. Herrmannová (Něm.) -1:23,0 (1), 4. Alimbekavová (Běl.) -1:46,0 (2), 5. Nigmatullinová (Rus.) -2:04,0 (1), 6. Lunderová (Kan.) -2:05,2 (1), 7. Kalkenbergová (Nor.) -2:25,0 (1), 8. Rezcovová (Rus.) -2:27,7 (1), 9. Weidelová (Něm.) -2:28,6 (0), 10. Röiselandová (Nor.) -2:38,1 (3), ...33. Charvátová -4:20,8 (4), 58. Jislová -5:37,7 (4), 63. Vinklárková -5:43,6 (3), 69. Puskarčíková (všechny ČR) -5:58,1 (4).

Muži (20 km): 1. Laegreid 51:04,0 (0 trest. minut), 2. T. Bö (oba Nor.) -59,2 (2), 3. Desthieux (Fr.) -1:00,6 (2), 4. S. Gow (Kan.) -1:26,8 (0), 5. J. T. Bö -1:28,5 (2), 6. Bakken (oba Nor.) -1:29,4 (0), 7. Latypov (Rus.) -1:36,5 (1), 8. Fillon Maillet (Fr.) -2:07,1 (3), 9. Kobonoki (Jap.) -2:24,9 (0), 10. C. Gow (Kan.) -2:26,1 (1), ...21. Krčmář -3:13,0 (3), 50. Štvrtecký -5:07,3 (4), 78. Hornig -7:24,3 (2), 97. Václavík -9:27,4 (7), 100. Karlík (všichni ČR) -9:47,1 (9).

