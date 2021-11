Úžasná Davidová: Fajn pro hlavu. Žlutý dres? Vždy můj sen, chválil Moravec

Takhle jezdí mistryně světa! Biatlonistka Markéta Davidová odstartovala olympijskou sezonu parádním výkonem ve vytrvalostním závodě Světového poháru v Östersundu, na čtyřech střelbách ani jednou neminula a zvítězila o 1:17,7 sekundy před Rakušankou Hauserovou. A dostala se tak do čela pořadí SP.

„Jsem za to ráda, vleže to bylo v pohodě, ve stoje jsem si ránami nebyla úplně jistá, ale jsem ráda, že spadly,“ pochvalovala si Davidová pro Českou televizi.

V kariéře vyhrála Davidová svůj druhý závod Světového poháru, navázala na svůj premiérový triumf ze sprintu v lednu 2019 v Anterselvě. Podruhé v kariéře také zvládla náročný vytrvalostní závod se čtyřmi položkami bez jediné chyby. A stejně jako v minulé sezoně při zlaté jízdě na světovém šampionátu v Pokljuce i na úvod nové zimy v Östersundu jí to pomohlo k vítězství.

„Každá nula se počítá, je úplně jedno, v jakém je to závodě. Jsem za to fakt ráda, snad neusnu na vavřínech, budu mít z toho zdravý respekt, budu se snažit dávat nul co nejvíc,“ plánuje Davidová.

Na střelnici předvedla vynikající výkon. Střílela nejenom přesně, oproti minulosti získala i na rychlosti. Na třech ze čtyřech položek atakovala hranici třiceti sekund.

„Strašně mě hřeje, že začíná být paní střelkyně,“ hodnotil ve studiu České televize bývalý reprezentant Ondřej Moravec, který se po minulé sezoně rozloučil s kariérou.

Dalším favoritkám, Italce Dorothee Wiererové nebo Švédce Hanně Öbergové, se naopak na střelnici nedařilo.

„Bojovala tak sama se sebou, že mě to nerozrušovalo,“ komentovala to Davidová, která ve velké zimě parádně odstartovala olympijskou sezonu.

„Do budoucna je to žena, která je schopná vyhrát celkový Světový pohár,“ chválil Moravec Davidovou už v průběhu závodu, v jehož konci mohl dodat. „A do dalšího závodu už půjde ve žlutém! Tohle byl vždycky můj sen.“

Davidová si žluté číslo vedoucí závodnice Světového poháru oblékne v nedělním sprintu na 7,5 kilometru, který v Östersundu začíná v 11 hodin (PP ČT sport).

„Je to fajn pro hlavu, na druhou stranu první závody vůbec nic neříkají. Musíme makat dál, sezona je dlouhá. Jsem ráda, že se to povedlo, ale myslím, že to bude ještě těžké,“ hodnotila Davidová.

Dodatečný bronz pro štafetu ze Soči! Šéf biatlonu taky prozradil výši prémií