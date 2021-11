Davidová: Na startu do žlutého? Ondra má pod čepicí! Byla jsem v hibernaci

Ondřej Moravec v televizním studiu vyprávěl, že jít do žlutého po prvním závodě sezony byl vždycky jeho sen, měla jste ho i vy?

(směje se) „Ne, vůbec, mě to ani nenapadlo. Nevěděla jsem, že se po prvním závodě žlutý dres dostává. Nepřemýšlela jsem o tom. Je vidět, že Ondra má zkušenosti, má pod čepicí, ví, že dostat se do žlutého dresu prvním závodem je nejjednodušší.“

Jak si úspěch užíváte?

„Jsem za to strašně ráda, samozřejmě si to do jisté míry užívám. Zítra máme další závod, na užívání není moc čas. Určitě je lepší začít sezonu dobrým startem než špatným. Sezona je to dlouhá, nemyslím si, že to něco zásadního vypoví o tom, jak bude vypadat. Jsem za to moc ráda, ale přistupuju k tomu s respektem.“

Trefila jste dvacet čistých ran, měla jste u některé z nich nervy?

„Po pravdě, dneska ani ne, byla jsem v takovém podivném tunelu. Evička Puskarčíková to označila za hibernaci, což dost odpovídá. Vůbec nevím, co se tam dělo. Byla jsem ve svém flow, jenom jsem běžela a střílela. A že to padalo, to byl skvělý bonus.“

Co stojí za vaším zlepšením ve střelbě, je to práce v tréninku, nebo třeba zkušenosti?

„Já si myslím, že oboje. Nějak se vyvíjím, v tréninku i v hlavě. Myslím si, že tady ty těžké rány jako ta poslední jsou hodně o zkušenostech. Jednou si to zažijete, třeba to nevyjde, v dalším závodě už víte, co dělat jinak, aby to vyšlo. To strašně pomáhá, málokdo dokáže do toho vlítnout a hned dávat nuly a vyhrávat.“

Hned po závodě jste říkala, že jste bojovala sama se sebou, co to znamená?

„Necítila jsem se nějak zásadně v dobré běžecké formě. Ještě nejsme tak vyzávoděné, člověk je takový zaražený, neví, co si může dovolit, jak jet. Trochu jsem s tím válčila, donutila jsem se do toho jít a nebát se.“

Můžete srovnat vaše velké vítězné závody? Sprint z Anterselvy 2019, zlato z mistrovství světa v Pokljuce a dnešní triumf?

„Na první vítězství v Anterselvě nikdy nezapomenu už jenom proto, že to byl sprint, měla jsem pětku, sto lidí bylo za mnou a ještě se stovkou jela Laura Dahlmeierová, do poslední chvíle jsem nevěděla, jestli mě neporazí. Na mistrovství světa jsem zažila jinou atmosféru, bylo to mistrovství světa. Na druhou stranu, tam jsem z toho byla taky zakřiknutá. Jo, ne… Ale tam jsem si to užila, přijeli kluci, byli jsme tam super tým. Dneska na nějaké velké oslavy nebylo moc času. Jsme tady v komorním prostředí, kluci šli hned do závodu. Bylo to celé hrozně rychlé.“

SP v biatlonu 2021/22 Östersund: jaký je program úvodního dílu Světového poháru >>>

Pořád ještě platí, že vytrvalostní závod není vaším oblíbeným, i když jste v něm mistryně světa a teď vám pomohl k vedení ve Světovém poháru?

„Není to zásadně můj závod, že bych se na něj těšila. Je dlouhý, musíte mít štěstí, abyste se chytli někoho, s kým se vám dobře jede. Jinak je to nuda. Že bych se těšila, tak to nemám. Ale začala jsem ho brát na milost…“

Máte pro nedělní závod ve sprintu cíl svůj žlutý dres udržet i pro další týden?

„Samozřjemě, každý by ho chtěl udržet a mít ho. Určitě bych ráda, ale je takových různých okolností a vlivů, který člověk neovlivní… Uvidíme zítra.“

Dodatečný bronz pro štafetu ze Soči! Šéf biatlonu taky prozradil výši prémií