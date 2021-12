Biatlon ONLINE: Davidová přišla o žlutý dres, sprint čeká i muže

Letošní mistryně světa ze závodu s hromadným startem Hauserová si dojela pro třetí výhru v kariéře díky čisté střelbě s náskokem 12,5 sekundy před Elvirou Öbergovou. Domácí Švédka předvedla suverénně nejrychlejší běžecký výkon, ale srazily ji dvě střelecké chyby. Třetí byla Hanna Solová z Běloruska.

Davidová, jež minulý týden vstoupila do sezony vítězstvím ve vytrvalostním závodě před Hauserovou, netrefila poslední pátou ránu vleže. „Chtěla jsem si to pohlídat, abych ji trefila, ale bylo to spíš na škodu,“ řekla s hořkým úsměvem České televizi k předržené ráně.

Vestoje už Davidová nechybovala, ale po pomalejším běhu si oproti 15. místu v nedělním sprintu o tři příčky pohoršila.

Na body dosáhla z českých biatlonistek ještě Jessica Jislová na 34. místě. Do sobotní stíhačky postoupily ještě 54. Tereza Vinklárková a 58. Eva Puskarčíková. Lucie Charvátová byla se čtyřmi trestnými okruhy až 69.