Pomalejší Davidová: Neběhá mi to. Dávám do toho vše, ale tělo nechce

Zazářila triumfem v úvodním závodě sezony, žluté číslo vedoucí závodnice Světového poháru už ale Markéta Davidová musela přepustit soupeřkám. Ve druhém sprintu v Östersundu udělala česká biatlonová hvězda jednu chybu, ale hlavně jí to vůbec neběželo. „Prostě to nejde. Nebo tělo nechce,“ hlásila do kamery České televize po 18. místě.

„Jsem ráda, že jsem ho mohla mít aspoň dva závody... Samozřejmě, že bych si ho ráda nechala, ale holky jsou lepší, takže ho pustím dál,“ usmívala se Davidová při loučení se žlutým dresem po 18. místě ve čtvrtečním sprintu.

V tom udělala na střelnici jednu chybu, na poslední ránu vleže se soustředila až příliš dlouho. „Byla tam pauzička, chtěla jsem si to pohlídat, abych ji trefila, ale asi to bylo spíš na škodu,“ přemítala v rozhovoru pro ČT.

Položku vestoje pak zvládla bez problému, i když soupeřky v mrazu občas klouzaly. „Dneska mi to ani nepřišlo, začala jsem stát trochu jinak, takže mi tolik nevadí, že to namrzá,“ vysvětlovala. Problém byl někde jinde, excelentní běžkyně Davidová totiž ztrácela i na trati.

„Neběhá mi to, nemám k tomu moc co říct. Ani se necítím blbě, ale prostě to nejde. Nebo tělo nechce... Takže doufám, že se ještě trochu rozzávodím. Fakt do toho dávám všechno, ale nejde to, takže uvidíme,“ konstatovala 24letá česká olympijská naděje.