Krčmář v Hochfilzenu: Chci prolomit šňůru. V areálu chybí párky

Hochfilzen nepatří k vašim oblíbeným střediskům, tak jak se vám tady teď líbí?

„Nejde o to, že by byl neoblíbený. Spíš z toho člověk má respekt. Nikdy se mi to tady nepovedlo, tak to chci tu šňůru prolomit. Jinak je to tady krásné, co se týče tréninku, lyžování.“

Co podmínky mimo závodiště? Jídlo prý máte jen v hotelu. V areálu vůbec nic?

„To ano, ale já se i normálně snažím většinou jíst až v hotelu. Když ještě před covidem bývalo tady v Hochfilzenu občerstvení na závodišti, tak to byly párky a podobně. Žádná sportovní strava to nebyla.“

Co si obvykle po tréninku k jídlu dáváte?

„Většinou jsou to těstoviny, rizoto a podobné věci. Ale i když je to při závodech, když jsou kolem oběda, tak je jídlo spíš nějaké sacharidové. Těstoviny na všechny způsoby, to samé rizota.“

Z Östersundu, kde byli diváci, se teď vracíte do závodů bez kulisy. Jaké to bude?

„Ticho při závodech nemusím. Mám radši diváky, a když tam je pořádná atmosféra, tak z toho mám lepší zážitek a dokážu se vyburcovat. Takže já mnohem radši závodím před fanoušky.“

I na střelnici?

„Tam jsem většinou v takovém stavu, že tyhle věci moc nevnímám. Takže když je klid, je to kolikrát horší, protože slyším každý hlas lidí, každé nadechnutí. Ať už těch, kteří obsluhují terče, nebo trenérů, kteří občas zakašlou nebo něco podobného. Když tam jsou fanoušci, přes jejich povzbuzování tohle není slyšet. Když je ticho, tak se mi koncentruje možná ještě hůř, než při povzbuzování fanoušků.“

Asi ale nebude velký problém si na to zase zvyknout, když jste v takové atmosféře celou minulou sezonu závodili, že?

„Přesně tak. Když to řeknu blbě, tak teď už si člověk nemusí zvykat, už to máme zažité. Přijedeme na místo, kde se závodí, a buďto tam lidi budou, nebo ne. Není to o nějakém zvykání.“

Ve Švédsku se vám podařilo zajet čtvrté místo. Nabilo vás to chutí do pátečního sprintu?

„Určitě takový výsledek člověku pomůže, že má chuť závodit. Ale tu bych měl, i kdyby se mi to nepovedlo. Já jsem se na tuto sezonu těšil, jsem rád, že je tady. Ale spíš je to tak, že to člověka uklidní do jejího zbytku. Vidí, že to jde a že může soupeřit a závodit. Ne že bych říkal: Byl jsem čtvrtý, musím na to navázat. Takhle k tomu nepřistupuju. Jsou tady další závody, jsou úplně od nuly.“

Zvedl jste si sebevědomí? Budete závodit s lehčí hlavou?

„To myslím, že ano. Zdravé sebevědomí mi tento výsledek určitě dodal. V tomhle ohledu tak můžu být v hlavě klidnější. Ale zase to není o tom, že bych měl mít takové sebevědomí, že teď to půjde všude a pořád. Tak ne. Spíš uklidnění.“

Michal Krčmář v Hochfilzenu

(v posledních sezonách)

2020/21

31. a 31. místo sprint

32. a 34. stíhací závod

19. závod s hromadným stratem

2019/20

40. sprint

29. stíhací závod

5. štafeta

2018/19

20. sprint

24. stíhací závod

7. štafeta