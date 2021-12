Rybář: Kluci si výsledky odstřelili. Flinta půjde na pár dnů stranou

Markéta se drží kolem desítky celkového pořadí, Jessica je do pětadvacítky, Michal těsně na její hraně, chybí jen pár bodíků. Určitě tedy nejde říct, že je to úplný propadák, ale také jsme zažili zklamaní z některých výkonů. Zejména u kluků, kteří si dobré výsledky odstřelili. Pak je to těžké, protože když se odvíjí všechno od prvního závodu, většinou sprintu, těžko nastoupíte v dalších, pokud v něm chybujete nejvíc ze startovního pole.

Určitě je co zlepšovat. Na druhou stranu si nemyslím, že tým nestačí na to, aby jezdil umístění do patnáctky. Na to závodníky určitě máme.

Ač to tak nemusí vypadat, u mladého mužského týmu mě potěšilo, že kluci jsou schopní relativně solidně běžet, a je jen třeba to prodat na střelnici. A u holek mi udělala radost Jessica, která je střelecky výrazně stabilní. Přesně se ukazuje, že ačkoli neběhá nejrychleji, díky střelbě se dokáže prosadit hodně vysoko. Tohle určitě částečně překvapení je.

Je třeba si přiznat nedostatky. Michal si sprintem vždycky ohromně ztíží situaci, ovšem následné kontaktní závody mu jdou. A u Markéty tím, že se nedostala do stíhačky, body taky chybí. Ale to je biatlon, v tom je právě krásný, že je to spojení dvou disciplín a ti nejlepší to musí dokázat zkombinovat. A jsem rád, že jsme se zvládli prosadit. Markéta, která patří mezi nejlepší, hned na začátku sezony ukázala, že je s ní potřeba počítat. A budeme čekat, kdo se přidá. Mohla by to být třeba právě Jessica.

Každý výsledek, co se nám povede, dává víc klidu do celého týmu. Protože ať jsou to holky, nebo kluci, pořád jsme jeden tým a snažíme se tak i fungovat. Kterýkoliv úspěch dává trochu klidu těm ostatním, že někdo z nich musí smůlu protrhnout. Může to pomoct hlavně závodníkům, kteří vidí, že se dá prosadit, pokud udělají svou práci dobře.

U kluků je navíc problém širší. Ať už Mikuláš Karlík, nebo i Kuba Štvrtecký, který je dva roky v seniorech, nesmí tolik tlačit na pilu a do střelby se položit trochu uvolněněji. Jde hlavně o to, aby se někdo z nich trefil. Určitě na to mají. Je tady ale ten známý paradox, že čím víc chcete, tím víc to nejde. Vystřílených nábojů mají přitom spousty, v tréninkové práci odvedli to, co měli. Ale teď je důležité vše zúročit v závodech. A pokud se v tom babráte, častěji se dopustíte zbytečných chyb.

Takže teď o Vánocích půjde flinta na dva tři dny úplně stranou. Je potřeba dát hlavě malinko odpočinout a pak zkusit nastartovat mechanismy, které z tréninku znají. Určitě ve střelecké přípravě musíme malinko přitlačit, ale jen proto, abychom probudili to, co v tréninku mají zafixované. Aby to dokázali v závodě. Byl bych moc rád, kdyby sportovci, kterým se na střelnici nedařilo, začali s novým rokem sezonu tam, kde skončili v tréninku. A hodili za hlavu špatné střelecké výsledky. Ty vás akorát stresují.

V dnešní době je tady totiž jeden důležitý fakt, který hraje ohromnou roli. Samotného mě překvapilo, jak se zase srovnalo závodní pole. Rakušané, Litevci, Finové, Italové, a tak bych mohl pokračovat, v této konkurenci se absolutně neodpouští jakákoliv chyba na střelnici. Jednou netrefíte a propadnete se o 30 míst. Je to dobré pro biatlon, samozřejmě, ale teď se každá chyba trestá ještě víc, než tomu bylo třeba pět let nazpět. Nyní stupně vítězů nikdy nejsou dané už před závodem.

Autor je aktuálně trenérem českého mužského A týmu