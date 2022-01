Davidová se ve stíhačce posunula do první desítky, mužům se nedařilo

Z českých reprezentantů ještě bodovali pětatřicátá Jessica Jislová, která startovala dvacátá. Z trojice mužů se do čtyřicítky vešel těsně jako jediný Jakub Štvrtecký na 39. místě.

Davidová vybíhala s číslem 11, ale minula první dvě rány a z desátého místa klesla na dvacáté. Druhou střelbu vleže zvládla čistě, polepšila si na 16. místo a po první stojce se vrátila do desítky. V závěrečné položce minula poslední ránu, přesto si polepšila a ze střelnice vyběhla sedmá. V posledním kole se před českou reprezentantku dostala Švédka Elvira Öbergová.

„První střelba mě mrzí. Teď už vím, ale nevěděla jsem o nich (o chybách), překvapilo mě to. Poslední rána vestoje, tam mě to sfouklo. Věděla jsem, že buď prostojím čas, nebo zkusím trefit. Bohužel to nespadlo,“ řekla Davidová České televizi. Závod označila za strašně divný. „Já bych ho jela jinak, ale foukal protivítr. Častokrát se to sjíždělo, nikdo nechtěl jet, věděly, že to bere síly,“ popsala.

Vedoucí žena SP Olsbuová Röiselandová se držela v čele celý závod a zvítězila před Švédkou Hannou Öbergovou a Běloruskou Dzinarou Alimbekavovou.

Štvrtecký v každé ze čtyř střeleckých položek jednou chyboval a oproti sprintu si polepšil o tři místa. Další dva Češi si pohoršili. Adam Václavík klesl z 36. na 44. místo a Michal Krčmář, který jel pět trestných kol, z toho tři po druhé ležce, se propadl z 30. až na 46 pozici.

Vítěz stíhaček z Hochfilzenu i Annecy Fillon Maillet startoval po sprintu devátý. Dlouho se zdálo, že za triumfem míří vítěz sprintu Rus Alexandr Loginov, který měl ještě před závěrečnou střeleckou položkou skoro minutový náskok, ale po stojce musel na tři trestná kola.

Fillon Maillet zaváhání ruského soupeře využil a čistou střelbou se posunul do čela. První místo poté uhájil o deset sekund před Švédem Sebastianem Samuelssonem. Stíhačku tak Francouz ovládl potřetí v řadě.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 36:48,3 (2 trest. okruhy), 2. Samuelsson (Švéd.) -9,9 (1), 3. T. Bö -15,6 (3), 4. Laegreid (oba Nor.) -15,7 (4), 5. Loginov (Rus.) -18,5 (4), 6. Rees (Něm.) -44,9 (3), 7. Fabien Claude (Fr.) -51,8 (2), 8. Lesser (Něm.) -55,1 (3), 9. Florent Claude (Belg.) -1:11,3 (2), 10. Babikov (Rus.) -1:19,1 (4), ...39. Štvrtecký -3:30,0 (4), 44. Václavík -3:54,7 (5), 46. Krčmář (všichni ČR) -4:00,1 (5).

Pořadí SP (po 11 z 22 závodů): 1. Fillon Maillet 461, 2. Jacquelin (Fr.) 449, 3. Samuelsson 425, 4. T. Bö 404, 5. Christiansen (Nor.) 379, 6. Laegreid 344, ...30. Krčmář 127, 65. Štvrtecký 16, 79. Václavík 5.