Boj o malý glóbus. Naváže Davidová na Soukalovou? Jedna soupeřka chybí

Nic jistého samozřejmě není, protože o královně disciplíny pro tuto sezonu rozhodnou pouze dva závody. Kromě Östersundu a Anterselvy se totiž závod na 15 km se čtyřmi střeleckými položkami jede jen na olympijských hrách v Pekingu, které se ale do hodnocení SP nepočítají.

Davidové nyní patří vedoucí pozice (60 bodů), ale pouhých šest bodů za ní je Lisa Theresa Hauserová. Třetí Denise Hermannová celý podnik v Itálii vynechává, ale čtvrtá v pořadí Dzinara Alimbekavová nechybí.

Vedoucí Češce hraje do karet i místo závodu. Anterselva s vysokou nadmořskou výškou je jejím oblíbeným střediskem, kde se jí i daří. Před třemi lety tady vyhrála sprint a byla druhá v závodu s hromadným startem. Při mistrovství světa 2020 skončila osmá ve vytrvalostním závodu a pomohla smíšené štafetě k bronzu.

Jen loni se jí zde moc vytrvalostní závod nepovedl (brala až 41. místo), ale to už dávno hodila za hlavu. Protože poslední dvě klání, kde se za každou chybu na střelnici uděluje jedna trestná minuta, zvládla bravurně. Myšlenky na to, že by letos mohla poprvé v kariéře zvednout nad hlavu malý křišťálový glóbus, si ale příliš k tělu nepřipouští.

„Vůbec to teď neřeším. Určitě bych glóbus ráda získala, ale teď nad tím nepřemýšlím,“ prohlásila striktně pro web Českého biatlonu.

Ačkoliv to vypadá, že se z ní stala specialistka na tuto disciplínu, sama si to nemyslí. „Řekla bych, že dlouhého závodu se obává každý a vždycky. Mám k němu respekt, ale poslední dva závody mi vyšly. Za to jsem ráda.“

Pokud by se Davidové podařilo glóbus získat, bylo by to po pěti letech od posledního triumfu Gabriely Soukalové, která v sezoně 2016/17 brala dva malé glóby. Dnešní závod ale může hodně ovlivnit počasí. To bylo v Anterselvě začátkem týdne ukázkové, jenže už včera, kdy jeli vytrvalostní závod muži, se zhoršilo.

„V dlouhém závodě je víc šancí pro všechny, trestná minuta udělá hodně. Ale uvidíme, jaké bude počasí, zatím hlásí poměrně hnusně. Má být vítr, padat sníh a zima. V tom bude patnáctka zajímavá. Kdo se trefí, bude hodně vysoko,“ předpovídá asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Horší podmínky byly znát už ve čtvrtečním závodu mužů. Ten se ale, oproti mnoha předchozím, docela povedl Michalu Krčmářovi, který skončil čtrnáctý a zajistil si i účast v sobotním závodu s hromadným startem.

Program SP v Anterselvě

pátek: vytrvalostní závod žen 14.15

sobota: závod s hromadným startem mužů 12.50, štafeta žen 15.00

neděle: štafeta mužů 12.15, závod s hromadným startem žen 15.15

Markéta Davidová ve vytrvalostním závodu

(posledních pět startů)

SP Östersund (27. 11. 2021) - 1. místo

MS Pokljuka (16. 2. 2021) - 1. místo

SP Anterselva (21. ledna 2021) - 41. místo

SP Kontiolahti (28. 11. 2020) - 21. místo

MS Anterselva (18. 2. 2020) - 8. místo