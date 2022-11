Šéf biatlonu o vyřazení (Bělo)Ruska: Poslali nás do... Jiná cesta není

Nevraživost mezi Dzinarou Alimbekavovou a Hannou Solaovou zůstane ve stínu a mimo hru bude třeba i ruská štafeta stříbrná z letošních ZOH v Pekingu. „Sezona bude ovlivněná tím, že nebudou startovat Rusáci a Bělorusové, z pochopitelných důvodů. Myslím, že toto rozhodnutí je správné,“ říká Hamza poté, co se za vyloučení dvou krvavých států postavil zářijový kongres IBU.

Program SP v Kontiolahti 29. listopadu: vytrvalostní závod mužů 30. listopadu: vytrvalostní závod žen 1. prosince: štafety 3. prosince: sprinty 4. prosince: stíhací závody

Jak situaci hodnotíte?

„Jsem rád z pozice, kterou zastávám na mezinárodní úrovni, že se k tomu biatlon postavil asi nejtvrději. Dokonce jsme tyto federace vyloučili s tím, že zpětný návrat je možný v momentu ukončení války. Jsem rád, že jsme si zásadový postoj udrželi, myslím, že jiná cesta není.“

Jak velké diskuse se o věci v biatlonovém prostředí vedly?

„Teď už o tom diskutujeme míň, ale v březnu, kdy to vypuklo, jsme měli asi pět nocí, kdy jsme se hodiny dohadovali, co udělat, neudělat. Ti, co v tom žili, mají jiný pohled. Čím víc to bylo na západ, radikální stanoviska byla víc naředěná. Trvalo nám to, myslím, že nám v tom nepomohl Mezinárodní olympijský výbor.“

Proč?

„Jejich stanovisko je doteď bezpohlavní, ani