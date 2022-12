Výborná stíhačka Davidové! Posun do TOP 10, chválila skvělé lyže

Má opět výbornou běžeckou formu a k tomu, na rozdíl od většiny minulé sezony, také výborně připravené lyže. Zejména po nedělním stíhacím závodu, ve kterém si Markéta Davidová oproti sobotnímu sprintu polepšila o patnáct příček, si je česká jednička hodně pochvalovala.

„Dnes jsem z kopce dolů měla jedny z nejlepších lyží, to bylo super. Mám ráda kontaktní závody, když můžu s někým jet a trošku i okoukat, jak to ty holky dělají. Takže to platilo i teď,“ prozradila Davidová v pozávodním rozhovoru pro Českou televizi.

Celkově jí patřil osmý nejrychlejší čas závodu, kdy ale v závěru už trochu síly docházely, v posledním kole byla běžecky devatenáctá.

„Celkově jsem s běžeckým výkonem spokojená. V posledním kole jsem na to už asi neměla, snažila jsem se, síly byly, ale občas to tak je, že je někdo rychlejší. Ale spokojená jsem, byl to ode mě dobrý závod,“ byla česká jednička pozitivně naladěna.

Na poslední střelbu přijížděla Davidová s raketou Elvirou Öbergovou. Jenže zatímco švédská biatlonistka nechybovala, Češka jednou netrefila a musela jet na trestné kolo.

„Skok z 22. na 7. místo je ale úžasný. Na poslední střelbu přijela s Elvirou, byly to nervy, jedna rána a bylo to rozhodnuté. Ale je to úžasné,“ chválil svou svěřenkyni asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Při závodu žen nebyly střelecké podmínky moc ideální, foukalo a do toho trochu i sněžilo, a závodnice se s tím musely vypořádat. „Na ležce jsem něco málo cvakala proti větru, i výšku jsem korigovala. Na stojce mně první položka úplně sedla, na druhé byla rána brzo spuštěná, vím o ní, což je za mě dobře, když vím, jak došlo k chybě. Takže i se střelbou jsem spokojená, i když ta jedna šla mimo,“ hodnotila Davidová. V Kontiolahti vyrovnala své nejlepší umístění, kterým byla 7. příčka ze středečního vytrvalostního závodu.

Ve stíhacím závody mělo Česko ještě další dvě závodnice – Lucii Charvátovou (po sprintu 52. místo) a Terezu Voborníkovou (58.). Charvátová udělala na střelnici pět chyb a skončila na 47. příčce, Voborníková musela celkem na čtyři trestná kola a dojela 53.

„Lucka začala rozhozenou ležkou (2 chyby), pak se to vylepšovalo, ale zase poslední stojka za dvě je moc. Terka se taky s ležkou trápila,“ přiblížil Holubec.

Další díl světového poháru odstartuje ve čtvrtek v rakouském Hochfilzenu. „Chci teď hlavně nabrat síly. Únava určitě je, ale doufám, že máme dost času to vstřebat. Tratě v Kontiolahti jsou těžké, takže myslím, že všechny budeme hodně unavené,“ pravila Davidová.

Ze severu budou ale hlavně Češky odlétat s lepší náladou. „Po sobotě je to dnes na dobrou náladu, už se těšíme do Hochfilzenu, kde bude víc diváků a bude to určitě krásné,“ řekl Holubec.

V případě mužů tolik radosti asi nebude. Nejlépe dojel Michal Krčmář, který si z výchozí 32. pozice polepšil ve stíhačce na 23. místo. Body si připsal ještě Tomáš Mikyska, který skončil 32. a výkon ze sprintu tak vylepšil o deset pozic. Mikuláši Karlíkovi patřilo 44. místo.