Soukalová a biatlon: nové světlo. Dělá jí radost, z dvou set ran minula jen dvě

Byla doba, kdy se na biatlon ani v televizi nemohla vůbec dívat. Gabriele Soukalové bylo totiž líto, jak musela kvůli zdravotním potížím skončit se sportem, který milovala, a ve kterém oslavila tolik úspěchů. Teď ale opět nevynechá skoro žádný přenos. A navíc si znovu, i když jen jako zaneprázdněná pracující matka, užívá i výběhy na lyžích. „Pohyb mi přináší takovou radost, že mám v tu chvíli pocit, že svítím,“ popsala. Možná její nové světlo dosáhne i k návratu k závodění. „Když by to byl nějaký sranda závod, ráda bych si to ještě někdy zkusila,“ řekla.

Seděla v černém roláku na červeném gauči a od srdce se rozesmála.

„To jsem čekala, kdy to přijde, tahle otázka,“ odvětila Gabriela Soukalová na dotaz, jestli má v hlavě návrat k závodům.

„Hlavně v poslední době čelím dotazům podobného typu, protože lidi si myslí, že i když pomalu jedu na skládačce kolem přehrady, takže už trénuju. Asi by mě tam možná někteří vidět chtěli…“ dodala.

Našli by se, o tom není sporu. Je to lákavá, pro některé přímo fantastická vyhlídka, že by se Gabriela Soukalová znovu objevila ve světě biatlonu. Zvědavé otázky přitom nepadají jen tak z nebe.

Poslední závod kariéry absolvovala v březnu 2017. Je to tak už víc než pět let, co je Gabriela, tehdy Koukalová, mimo biatlon. První roky byly náročné, těžko se srovnávala s tím, že musela skončit kvůli zdravotním potížím. Dokonce ani nijak výrazně nesportovala.

Čas ale rány zahojil a vítězka Světového poháru za sezonu 2015/16 si opět